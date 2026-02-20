【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月23日〜3月1日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分を変えなくて済む居場所にいましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
金運が良いです。収入に関して、自分の長所を活かせたり活かせる内容のものに携わったりするでしょう。仕事や公の場では守りに入ってしまうことでライバルに差をつけられてしまいます。けれど、今の自分のままで成り立つ環境に移る方が、将来的には良さそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
ちょっとした駆け引きが通じず、気持ちが焦ってしまうようなことがありそうです。荒削りな感じで、相手を繋ぎ止める行動を増やしていくでしょう。シングルの方は、気取らず天然な感じがある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の中で譲れない理想を優先しています。
｜時期｜
2月25日 嫌な情報が入る ／ 2月27日 金運UP
｜ラッキーアイテム｜
地域の情報雑誌
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞