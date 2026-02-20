「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。１７歳でのメダル獲得は１０年バンクーバー五輪女子銀メダルで、中井の憧れの浅田真央さんの１９歳を超え、２２年北京五輪男子銀メダルの鍵山優真の１８歳を抜く日本フィギュア最年少記録となった。坂本花織（２５）＝シスメックス＝が２大会連続メダルとなる銀メダルを獲得した。

フリー「Ｗｈａｔ ａ Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ」にのり、冒頭の３回転半ジャンプ（トリプルアクセル）に成功。しかし３つ目の３回転ルッツからの連続３回転が２回転になってしまうミス。その後は完璧な演技をみせたが、演技後は頬に指をやってキュートに首をかしげた。キスアンドクライでもころころと表情を変え、メダルが決まると、歓喜の涙。跳びはねながら、金メダルのリュウ（米国）と抱擁を交わし、リュウと一緒に跳びはねて喜んだ。

「いろんな表情するから面白いね〜」、「愛嬌爆発」、「動作がキュート」、「虜になった！」と反響の声が上がっていた。