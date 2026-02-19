フードデリバリー全社で報酬下落か 配達員が指摘する「ロケットナウ」の影響
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フードデリバリー配達員として活動するレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「フードデリバリー全社がついに報酬停滞？Uber以外にも要因が…」と題した動画を公開。Uber Eatsをはじめとするデリバリー各社で報酬が伸び悩んでいる現状と、その背景にある複合的な要因について独自の見解を語った。
動画でレクター氏は、現在の状況について「Uber Eatsが色々なインセンティブを導入して結構報酬が下がっている」と指摘。特に「謎クエ」や「連続稼働インセンティブ」といった施策が配達員をプラットフォームに縛り付け、結果として単価が安くても注文が成立する状況を生んでいると分析した。さらに、Uber Eatsで稼げなくなった配達員が出前館やmenuといった他社に流れることで、業界全体で「どこも報酬が渋い」という状況に陥っていると解説する。
また、この停滞を招いた大きな要因として、競合サービスである「ロケットナウの報酬減少」を挙げた。2025年の上陸以降、高額な報酬で配達員を集めていた同社が主要都市を押さえたことで「札束をばら撒く必要がない」フェーズに入ったと推測。ライバルの失速により、Uber Eats側が強気のインセンティブ施策を打ち出しやすい環境が整ったとの見方を示した。
レクター氏は現在のUber Eatsの問題点として、インセンティブの「ランダム制」を厳しく批判する。クエストの発生有無や内容が直前まで分からず、人によって条件も異なるため「計画が立てづらい」と吐露。副業であれば「出ているからやろうか」と気楽に取り組める一方、専業で稼働する配達員にとっては死活問題になり得ると懸念を示した。
最後には、紹介キャンペーンの強化によって今後も配達員が増加する可能性に触れ、「今の環境って本当に良くなるのかな」と疑問を呈しつつ、インセンティブの仕組みについて運営側に改善を求めて動画を締めくくった。
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/