松阪駅前で撮影。地元の人から「あっ、松治郎の舖のやつや！」と声をかけられるくらい愛されている

松阪といえば、松阪牛やとり焼肉などの肉料理が有名ですが、実はそれ以外にも、伝統の匠の技が息づく食の名品があります。そのひとつが、大正元年（1912年）創業のはちみつ専門店『松治郎の舖』のはちみつです。

店内には創業大正元年の看板が掲げられ、110年以上の歴史の深みを感じさせる

110年以上の歴史を持つ匠の技が活きるお店

のれん越しに見える店構えが、温かみを感じさせる

JR・近鉄松阪駅南口から徒歩約7分。濃い茶色の木格子に包まれた三階建ての建物が見えてきます。入り口をのぞくと、散策の途中にふらりと立ち寄りたくなるような、どこか懐かしく温かな雰囲気が漂っています。

店内には、はちみつだけでなく「ハニレモフィナンシェ」などの焼き菓子や、「蜜美はちみつハンドクリーム」といったコスメまで、バラエティ豊かな商品が並び、訪れる人の目を楽しませてくれます。

木の温もりに包まれた店内。並ぶ商品を眺めるだけで癒される

一番人気のはちみつは「神都花々」

棚に並ぶ「神都花々」や人気No．2の「アカシア」。エコパックもあり

はちみつの種類は、すっきりとした味わいのアカシア。独特のコクがある「甘露はちみつ」、伊勢神宮の神嘗祭に献上される「献上蜜」など多彩な種類が揃っています。さらに、みかん、りんご、ハニレモ、ハニ柚子などのフレーバーも豊富ですが、なかでも圧倒的な人気を誇るのが「神都花々」です。

華やかな味わいが広がる「神都花々」150g 907円（税込）

地元三重県をはじめ、国内の花々をブレンドした芳醇な香りが特徴で、ひと口含むと、花の香りとやさしい甘味がふわりと広がります。目を閉じれば、まるで花畑に佇んでいるかのような幸福感に包まれ、朝食に添えれば一日の活力が湧いてくるような味わいです。

容器も瓶入りから場所をとらないエコパックまで揃い、用途に合わせて選べるのも魅力です。

お店の中で、ホッと一息

写真は店舗で味わえる季節限定「はちみつ最中アイス 栗」480円（税込） ［食楽web］

店内には休憩スペースがあり、購入した商品をその場で味わうこともできます。おすすめは店舗限定の「はちみつ最中アイス」。はちみつのやわらかな甘さを感じるアイスを木の温もりに包まれた空間でいただくと、心までほぐれるようなひと時を楽しめますよ。

常設店舗は松阪本店と、伊勢神宮・内宮前の伊勢おはらい町店の2店舗のみですが、オンラインショップがあるので、全国どこからでも手に入れることができます。

お店や商品のことを案内して頂いた世古竜英さん。柔らかな笑顔が印象的で、お店の温かさをそっと伝えてくれる

『松治郎の舖』は三重・松阪で偶然出合ったお店でしたが、「最中アイス」のおいしさに心を奪われ、お土産に購入した「神都花々」の芳醇な香りと味わいにも深く感動しました。松阪を訪れたなら肉料理だけでなく、こうした匠の技が光る逸品にも目を向けると旅が一層楽しくなります。お土産を受け取った人にも、松阪の奥深い魅力が伝わるはずです。

（文・撮影◎多田光一）

●SHOP INFO

はちみつ屋 松治郎の舖 松阪本店

住：三重県松阪市中町1873番地

TEL：0598-26-8133（店舗）、0120-832-039（オンラインショップ）

営： 10:00～17:30

休：木曜 ※木曜日が休日の場合は営業

https://matsujiro-global.com/jp/

●著者プロフィール

多田光一

フードアナリスト2級。ジャパンフードセレクション審査員。兵庫県西宮市在住。歴史が好きで、アマチュア講談をしたり、世界遺産マイスターを取得しています。趣味はウェイクボード。

◎多田さんのおすすめ記事

