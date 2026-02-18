立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「コロッケそば」と「150グラムのコロッケそば」の比較画像を投稿しています。

【画像】や…ヤバ… コチラが「でかすぎコロッケそば」の比較画像です！ 食べてみたい…？

「デカっ！」驚きの声が上がる

公式アカウントは、「コロッケそばが好きな方も多いと思うので」と前置きし、「『通常のコロッケそば』と『150グラムのコロッケそば』の比較画像をご覧ください」とコメント。2つのメニューが並んだ写真を投稿しています。

「150グラムのコロッケそば」は、過去に販売されていたメニューだといいます。どんぶりを覆い尽くすほどのサイズで、同店で通常販売されている「コロッケそば」と比較すると、その大きさが分かります。

X上では「デカっ！」「なんだこれは」「存在感がすご過ぎる…」「迫力満点」「これは最高！」「草履コロッケ（笑）」と驚く声が多数上がっています。

「おいしそう」「食べてみたい」と、再販売を望む声も。「コロッケをかじりながら食べるのと、つぶして汁と混ぜてから食べるのと、一杯でできるから…150グラムコロッケ、ありですね！」「通常のコロッケを追加で頼み、片方はつゆでクタクタにし、もう片方はサクサク食感を楽しむ、みたいなこともできそう」など、食べ方のアイデアも寄せられています。

「富士そばのコロッケ！大好き」というコメントには、公式アカウントは「中の人も大好きなメニューです」と返信しています。