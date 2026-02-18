「今日好き。」出演の現役高校生がプライベート写真を公開！生活感にあのちゃん爆笑：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
2月17日（火）の放送は、現役高校生アーティスト・MON7Aが登場。
【動画】「今日好き。」出演の現役高校生がプライベート写真を公開！生活感にあのちゃん爆笑
Z世代から絶大な支持を集める、18歳の現役高校生・MON7A。
恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」（通称：今日好き。）に出演し、奇抜な見た目と一途なキャラクターのギャップで一躍注目を浴びた。
また、机に足を上げて撮影する「#もんた界隈」動画がZ世代を中心に大流行。元動画の再生回数は6000万回を超え、SNSの総フォロワー数は約270万人に。昨年8月にはアーティストデビューも果たした。
「今日好き。」出演については、学校で「なんでお前!?」と何度も言われたそう。「今日好き。」をチェックしているあのちゃんは、「MON7Aさんみたいなキャラクターが出てきたのは、すごいインパクトがあった」と語る。
実は活動開始当初から「あのちゃんみたいになれるように頑張るぞ」と決意していたというMON7A。音楽やキャラクター、活動スタイルまで「全部全力でやられているところが、俺の目指すところ」。過去にTOKYO GIRLS COLLECTIONでコラボした際は、「緊張しすぎて何を話したか覚えていない」と振り返った。
目標は、NHK紅白歌合戦への出場。自らにプレッシャーをかけて努力するタイプだといい、2023年にあのちゃんが紅白歌合戦に出場した姿を見て「めっちゃ悔しい！ 俺も絶対に出て、歌って踊りたい」と強く刺激を受けたという。
スマホのカメラロールからプライベート写真も公開。
お台場で髪を染めた直後のオフショットや、私服コレクション、2カ月前に引っ越したばかりだという自宅の写真も披露した。
「ずっと興味があった」と自炊にも取り組んでおり、手料理の写真も紹介。写真の端には、通販で家具を購入した際に余った六角レンチが写り込んでおり、ササキ（声：霜降り明星・粗品）から「生活感あるわ」とツッコミが（笑）。これにはあのちゃんも大笑い！
この他、「憧れのあのちゃんと一緒の学校に通ったら」というシチュエーションで、TikTok撮影や、放課後の弾き語りも。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
