「銀だこ」「銀のあん」でたい焼の″あんこ″30％増量中！あんこ好きさん必見のお得キャンペーン来た

「築地銀だこ」のたい焼取扱店舗では、2026年2月18日から3月1日まで、クロワッサンたい焼の定番商品『あずき』を対象とした「あんこ"30％"増量キャンペーン」を実施。

また同日から、クロワッサンたい焼『いちごカスタード』を期間限定で販売しています（一部店舗除く）。

春の新作「いちごカスタード」も見逃せない

2月18日から3月1日までの12日間限定で、一番人気の『あずき』のあんこを通常販売品と比較して30％も増量。北海道産あずきを使用し、昔ながらの製法で丁寧に炊き上げた自家製餡をたっぷり楽しむことができます。

価格は1匹259円。

「築地銀だこ」のたい焼取扱店舗は公式サイトから確認できます。また、系列店「銀のあん」でも実施しています。

また、同日から販売している新作にも注目です。

昨年も販売していたクロワッサンたい焼『いちごカスタード』が、今年はさらにいちご感をアップして登場しています。

今年は中の「いちごジャム」が大幅リニューアルされ、苺の配合量が昨年比で約1.8倍増量。果肉感あふれるジューシーな味わいを楽しむことができます。

春を思わせるやさしいピンク色のクロワッサン生地には"あまおう"を贅沢に使用。生地の表面にはアーモンドスライスがトッピングされています。

ふんわりとバニラが香るなめらかなカスタードと、甘酸っぱい苺の華やかな風味は相性抜群です。

本体価格は1匹302円。専用BOXに入った6匹入りは1812円です。

クロワッサンたい焼『いちごカスタード』の販売店舗は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。また、店内飲食の場合は価格・税率が異なります。

東京バーゲンマニア編集部