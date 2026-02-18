◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が27番滑走で登場した。

3回転ルッツ、2回転アクセル、フリップ―トーループの連続3回転とジャンプはノーミス。華麗なスケーティングで、2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せた。

この日は観客席に「りくりゅう」ことペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）も駆けつけて応援。坂本は演技が終わると、りくりゅうら日本勢の方に向かってハートマークをつくって“感謝”の気持ちを表現。声援を力に変えた。

キスアンドクライで77.23点の得点を確認すると納得した表情を浮かべ、「楽しんで滑れたので満足度は高かった。ショートは90％ぐらいできた。自分自身を褒めてあげたい。りくりゅうの金メダルを見て、一番の刺激になった」と語った。

今季限りでの現役引退を表明しており、これが3度目の出場で最後の五輪。団体では日本の男女シングルで初めてSPとフリーの両方を滑り、いずれも全体トップで日本の銀メダル獲得に貢献した。中8日の間隔を経て臨む個人戦。「また別の試合が始まると思って。新たな気持ちで臨みたい」。一旦は合宿地のバレーゼに戻って調整し、滑り込んでミラノに戻ってきた。

精神的には波があった。応援に駆けつけた男子フリーが波乱の展開となり、ペアSPでも“りくりゅう”こと三浦、木原組（木下グループ）に信じられないミスが出た。五輪の魔物を肌で感じ「めちゃくちゃ怖くなってきた」と毎日、涙がこぼれた。だが、前日には三浦、木原組の大逆転優勝を観客席で見届け、感動して泣いた。力強いバトンを受けて氷上に立った。