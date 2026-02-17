この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル」が、「【もう戻れない】Type-Cでテレビにスマホのサブスクも映る！ダイソー神アイテム検証！」と題した動画を公開。



ダイソーから発売されたType-C to HDMI変換ケーブルが、従来品では難しかったNetflixやAmazonプライムビデオといった主要なサブスクリプションサービスのミラーリングに対応しているかを検証した。



動画で紹介されたのは、ダイソーが販売する「4K対応 Type-C to HDMI conversion cable」。価格は1,000円（税込1,100円）で、設定や専用アプリを必要とせず、ケーブルをスマートフォンとテレビに接続するだけで使用できる手軽さが特徴だ。

動画では、実際にケーブルを接続すると、ペアリングなどの作業なしで即座にスマートフォンの画面がテレビに映し出される様子が紹介された。



これまで多くの変換ケーブルでは、著作権保護技術によりブロックされてきた動画配信サービスが視聴できるかが最大の焦点。

検証の結果、YouTubeはもちろん、AmazonプライムビデオとNetflixの再生に成功。4K対応ということもあり、高画質な映像を大画面で楽しめると高く評価した。

また、ABEMAやTVerも問題なく視聴できたという。



一方で、Huluに関してはセキュリティブロックがかかり、再生することはできなかった。この結果から、すべての動画配信サービスに対応しているわけではないことが明らかになった。

ミツル氏によると、このケーブルは著作権保護技術「HDCP1.4」に対応しているため多くのサービスが視聴可能になっているが、これは最低限の保証であり、配信サービス側の今後のアップデート次第では視聴できなくなる可能性もあると注意を促した。



結論として、一部非対応のサービスはあるものの、1,000円という価格でNetflixやAmazonプライムビデオを手軽にテレビの大画面で楽しめる点は画期的であると評価。

特に、Wi-Fi環境が不安定な旅行先のホテルなどで、スマートフォンのギガを消費せずに動画を楽しみたい場合に非常に便利なアイテムだと締めくくった。