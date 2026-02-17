ドジャースレポーターのワトソンさんが復帰

ドジャースの地元放送局「スポーツネットLA」でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが16日（日本時間17日）、米アリゾナ州グレンデールで行われているキャンプに合流した。キャンプインから姿を見せていなかったが、この日から復帰。ファンからは「待ってました」と安堵の声が漏れた。

ワトソンさんは、大谷翔平投手や山本由伸投手の囲み取材などで、選手の隣が“定位置”となっていたが、今回のキャンプでは不在が続いていた。休暇を取っていたそうで、この日は黒いTシャツに9分丈のジョガーパンツという全身ブラックコーデで現場に現れた。

久々の登場にファンも歓喜。「待ってました」「いつ見ても綺麗ですね」といったコメントが寄せられた。

ワトソンさんはミス・フロリダの出場経験があり、身長6フィート1インチ（約185センチ）を誇るスポーツウーマン。長身選手たちと並んでも引けを取らないスタイルと、明るいキャラクターで人気を博している。現場に華やかな空気が戻ってきた。（Full-Count編集部）