À¤³¦¤¬¾×·â¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¡×¤Ê1Ëç¡¡¾Î»¿Â³¡¹¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Äµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×NY»æÁªÄê
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼À¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ»æ¤¬²÷µó¤òÅÁ¤¨¤¿Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¡£Á°Æü¤ÎSP¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¥ê¥Õ¥È¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢ÌÚ¸¶¤ÏÎÏ¶¯¤¯»°±º¤ò¹â¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£ËÜÍè¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ°î¤ì¤ë±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Ú¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·ÎÞ¤¬°î¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²÷µó¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼¡¡¹¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤è¤ê¡§ÆüËÜ¤Î¥ê¥¯¡¦¥ß¥¦¥é¤È¥ê¥å¥¦¥¤¥Á¡¦¥¥Ï¥é¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç158.13ÅÀ¤È¤¤¤¦À¤³¦¿·µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¸¶¤¬Î¾ÏÓ¤Ç»°±º¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²÷µó¤À¡ª¡×
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤¬É¹¾å¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¡×
¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡¼Ì¿¿¤âµ±¤«¤·¤¤¡×
¡ÖºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤Þ¤µ¤Ëµæ¶Ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÎò»ËÅª¤À¡ª¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã°ÛÅª¤À¡×
¡ÖÈà¤é¤ÎÀºÌ©¤µ¤È·Ý½ÑÀ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÏÇÅª¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Äµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¡£2¿Í¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡ª¡×
¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈþ¤·¤¤1Ëç¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë