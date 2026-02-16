仏アルパインブランド「ミレー」が渋谷に旗艦店を出店　山小屋を思わせる空間に

フランスのアルパインブランド「ミレー（MILLET）」が、東京・渋谷に旗艦店「MILLET BRAND STORE TOKYO SHIBUYA」を3月7日にオープンする。

同店舗は、地上1階・2階の2フロア構成。1階はミレーのベースキャンプであるフランス・シャモニーの山々を想起させる岩稜をイメージし、2階は木と金属を基調とした洗練された設えで、フレンチアルプスの山小屋を思わせる空間に仕上げる。

1階では、ミレーの最高峰コレクション「TRILOGY」をはじめ、レインウェア「TYPHON」やトレイルランニングシリーズの「INTENSE」などパフォーマンス製品を展開。2階ではバックパックや限定商品、ライフスタイルウェアをラインナップするほか、コミュニティスペースも備える。

また、店舗限定アイテムとして、1980年代に登山家 ラインホルト・メスナー（Reinhold Messner）が着用していたダウンジャケットの復刻モデル（6万6000円）を販売。加えて、限定のTシャツ（6600円）を用意する。なお、オープニングキャンペーンとして1万1000円以上の購入者にストアマップをデザインした手ぬぐいを、5万5000円以上の購入者には熊鈴を数量限定で配付する。

◾️MILLET BRAND STORE TOKYO SHIBUYA

オープン日：2026年3月7日（土）

所在地：東京都渋谷区神宮前6-16-12 神宮前グリーンテラス

営業時間：11:00 〜 19:00