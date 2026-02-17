ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。快挙達成の瞬間、他国の選手たちがすぐさま2人に駆け寄り、祝福を送る姿はファンの話題を集めている。

最終滑走となったミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）が滑り終わり、待っていた三浦と木原。2人は手を握り合って待っていたが、金が決まるとまさかの呆然。しばらく唖然としていたが、徐々に実感が湧いてきたか、2人で崩れ落ち、木原は涙を流して三浦と抱き合った。

そんな“りくりゅう”に真っ先に駆け寄ったのが、ドイツ組だ。すぐさま感激している2人に駆け寄ると、かわるがわるにハグを交わした。ハーゼは三浦に対して、お辞儀のようなポーズを繰り返す。自分たちはSP1位で発進しながらミスが響き3位。悔しさもある中で見せた敬意にX上のファンも反応している。

「すぐハグしに来るハーゼさん素敵」

「すぐに称えてくれる、ハーゼ選手、ボロディン選手すごいよ」

「ドイツのハーゼさん…自分たちがミスをして悔しいだろうに一番にりくりゅうペアにおめでとうと言いに来て偉いな…」

「ハーゼさん絶対悔しいはずなのにりくりゅうにハグしてる」

「ハーゼ、ボロディン組がりくりゅうに駆け寄り互いに称え合いハグしている姿、特にハーゼ嬢がお辞儀をするようにペコペコしているのがめっちゃ可愛くて、あれ？何で自分泣いているのでしょう？」

「ハーゼさんボロディンさんがりくりゅうの祝福にきてお辞儀してる」

「ハーゼさんのあたたかいハグが素敵だった…演技だけじゃなく人柄も素晴らしい」

これで今大会のフィギュア勢は団体銀、男子の鍵山優真が銀、佐藤駿が銅に続くメダルを獲得となった。



（THE ANSWER編集部）