»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤àÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê19¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Ï2·î16Æü¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë20Âå½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢²¼Ãå3ÅÀ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

16Æü¸áÁ°7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢½÷À­¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö½÷À­¤Î²¼Ãå¤¬ÅðÆñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤È½÷À­¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤ÏÌµ»Ü¾û¤Î¸¼´Ø¥É¥¢¤«¤é½÷À­¤ÎÉô²°¤Ø¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤Ï½¢¿²Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â­²»¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤­À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤ÏÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÄÌÊó¤ò¤¦¤±·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÃëÁ°¤ËÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬ËÌ·Ù»¡½ð¤Ø½ÐÆ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Ï¡Ö2Ëç¤·¤«Åð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£3Ëç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£