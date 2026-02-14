◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート

フィギュアスケート男子で８位に沈んだ世界王者で、金メダル候補だったイリア・マリニン（米国）が１６日、自身のインスタグラムを更新。２１日に行われるエキシビジョンに登場することが濃厚となった。

マリニンはインスタグラムの最後に「Ｃｏｍｉｎｇ Ｆｅｂｒｕａｒｙ ２１ ２０２６」と記した。ＵＳＡトゥデーなど米メディアによるとマリニンは２１日に行われるエキシビションに登場するという。

同じ投稿ではこれまでの勝利や栄光の瞬間の間に、頭を抱えているショッキングなカットを挿入したリール動画をアップ。「世界最大のステージで、最強に見える人たちは、内面では見えない戦いを戦っているのかもしれません」とつづり始めた。

ミラノ五輪ではショートプログラム（ＳＰ）１位から、フリーで失速して８位に終わった。「 最も幸せな思い出でさえ、騒音で汚れてしまうことがあります」と２０２３年１１月のＧＰシリーズ、フランス杯以来２年３か月ぶりに優勝を逃した心境を明かした。さらに「卑劣なネット上の憎悪が精神を蝕み、終わりのない、打ち勝つことすら不可能なプレッシャーの中でどれほど正気を保とうと抗っても、恐怖が心を暗闇へと引きずり込みます」と無敗記録が五輪の大舞台で途絶え、ネット上で非難が浴びせられたことについても言及。「それらすべてが積み重なり、数々の瞬間が走馬灯のように目の前をよぎったとき、避けられない『崩壊』が訪れます。これは、そんな側面から描かれた物語です」と抽象的な表現も。

マリニンは初出場の五輪で、団体ＳＰ、フリーに出場して米国の２連覇に貢献。だが個人戦では、ＳＰで１位発進しながらフリーで大きく崩れ、まさかの８位に終わっていた。