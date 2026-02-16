精神科医が解説、孤独なのに人を避けてしまう「回避型愛着スタイル」という心の仕組み
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
精神科医や公認心理師が監修するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「大人の愛着障害・回避型の５つの特徴」と題した動画を公開。「孤独でつらいのに、無意識に人との関わりを避けてしまう」という矛盾した行動の背景にある、「回避型愛着スタイル」について解説した。
動画はまず、人と深く関われない原因が、心の土台がつくられる幼少期にあると指摘。親から十分な愛情を受けられなかった場合、自己肯定感を持てず、「私は愛される価値がない」「人は信頼できない」といった思い込みを抱えやすくなる。その結果、傷つくことを恐れて人と親密になるのを避ける「回避型愛着スタイル」が形成されるという。
動画内では、このスタイルの特徴として5つの具体的な傾向が挙げられた。
1つ目は「ハリネズミのような対人関係」。本心では孤独を感じているにもかかわらず、無表情でそっけない態度をとり、人を寄せ付けない。これは、過去に傷つけられた経験から「人を信頼できない」という思いが根底にあり、他者と関わって傷つくくらいなら「孤独のほうがまし」と感じる自己防衛の一種である。
2つ目は、恋愛における「蛙化現象」。相手との関係が深まり、好意を向けられると途端に興味を失い、距離を置こうとする。これは、親密になることへの恐怖から相手の欠点ばかりを探して関係を終わらせようとする無意識の働きだと説明された。
3つ目は「白馬の王子症候群」。現実のパートナーと向き合うことを避け、「いつか理想の人が現れるはず」と非現実的な期待を抱いたり、過去の恋人を過度に理想化したりする傾向を指す。
4つ目は「仕事は自己完結」。チームワークを避け、一人で完結できる仕事を好む。一見自立しているように見えるが、その裏には「人に頼れない」「期待すれば裏切られる」という根深い不信感が隠れている。
5つ目は「健康への影響」。感情を言葉で表現するのが苦手な「失感情症」の傾向があり、ストレスを溜め込みやすい。その結果、原因不明の倦怠感や頭痛、肩こりといった身体の不調（不定愁訴）として現れることがあるという。
これらの特徴は、単なる性格ではなく、辛い経験から自分を守るために身につけた心の鎧である。動画では、この事実に気づき、信頼できる他者との関わりの中で少しずつ心を開く努力をすることが、生きづらさを克服する第一歩になると締めくくった。
動画はまず、人と深く関われない原因が、心の土台がつくられる幼少期にあると指摘。親から十分な愛情を受けられなかった場合、自己肯定感を持てず、「私は愛される価値がない」「人は信頼できない」といった思い込みを抱えやすくなる。その結果、傷つくことを恐れて人と親密になるのを避ける「回避型愛着スタイル」が形成されるという。
動画内では、このスタイルの特徴として5つの具体的な傾向が挙げられた。
1つ目は「ハリネズミのような対人関係」。本心では孤独を感じているにもかかわらず、無表情でそっけない態度をとり、人を寄せ付けない。これは、過去に傷つけられた経験から「人を信頼できない」という思いが根底にあり、他者と関わって傷つくくらいなら「孤独のほうがまし」と感じる自己防衛の一種である。
2つ目は、恋愛における「蛙化現象」。相手との関係が深まり、好意を向けられると途端に興味を失い、距離を置こうとする。これは、親密になることへの恐怖から相手の欠点ばかりを探して関係を終わらせようとする無意識の働きだと説明された。
3つ目は「白馬の王子症候群」。現実のパートナーと向き合うことを避け、「いつか理想の人が現れるはず」と非現実的な期待を抱いたり、過去の恋人を過度に理想化したりする傾向を指す。
4つ目は「仕事は自己完結」。チームワークを避け、一人で完結できる仕事を好む。一見自立しているように見えるが、その裏には「人に頼れない」「期待すれば裏切られる」という根深い不信感が隠れている。
5つ目は「健康への影響」。感情を言葉で表現するのが苦手な「失感情症」の傾向があり、ストレスを溜め込みやすい。その結果、原因不明の倦怠感や頭痛、肩こりといった身体の不調（不定愁訴）として現れることがあるという。
これらの特徴は、単なる性格ではなく、辛い経験から自分を守るために身につけた心の鎧である。動画では、この事実に気づき、信頼できる他者との関わりの中で少しずつ心を開く努力をすることが、生きづらさを克服する第一歩になると締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
なぜか消えない「死にたい気持ち」の正体とは？ 幼少期の壮絶な体験から紐解く心の仕組み
精神科医が解説、「ソファで寝落ち」「リベンジ夜更かし」は危険信号！心のSOSと寝方の関係
なぜか人間関係で消耗しがち…「自他境界」が曖昧な人の8つのサインとは
チャンネル情報
このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/