¡¡°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬½Ð±é¤¹¤ëABEMA¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡Ê#106¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ¾¯½÷¤¬Âç½¸¹ç¡ªºÇ¶¯¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤òÂç¸ø³«¡õ¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡ªSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÏÃÂê¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1ºÐ¤Îº¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡À¸ÅÄÅÍ¿¿»÷¤ÎÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ãæ³ØÀ¸
¡¡±þÊçÁí¿ô1Ëü6000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê¤½¤Î¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£»÷¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤â¡ÖÅÍ¿¿¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¸å¡¢SNS¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï½÷À¤«¤é¤Î¡Ö¥Á¥§¥²ñ³«¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦»£±Æ²ñ¤ÎÍ¶¤¤¡£¤³¤ì¤ËEXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤ÊÂç¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤ËEXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø²¶¥¤¥±¥á¥ó¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Áð¤Ê¤®¤Î¡Ö¤º¤Ã¤È¥â¥Æ´ü¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢EXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¤¬¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥â¥Æ´ü¤À¤«¤é¡ª¡×¤È±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµî¤Ë¤Ï15¿Í¤«¤é¹ðÇò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ3¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎø°¦»ö¾ð¤â¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Êì¡¦°¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¿Æ»Ò¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡¦¤Û¤Î¤µ¤ó¤â½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¡¦¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÇÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤âÅÐ¾ì¡£Éã¡¦Î´¹¤µ¤ó¤ÏSNSÅê¹Æ¤Î»£±Æ¤äÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö°áÁõÂå¤¬¤³¤Î3¥ö·î¤Ç30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤ÉÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌë¤ªÁÚºÚ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÈ¾³Û¥·¡¼¥ë¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤«¤é¥â¥Æ»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Û¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Éã¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£ºÇ¶¯¥Æ¥£¡¼¥ó¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÇ´é¤È²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
