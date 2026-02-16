¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤ËÊÑ¹¹¡¡Å¹ÊÞÌ¾¤Ï¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ë
¡¡³°¿©Âç¼ê¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë»±²¼¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ï2·î16ÆüÉÕ¤Ç¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡ÊBurger One Co., Ltd.¡Ë¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¿¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª¡Ø¤Ù¥¸ ¥Õ¥£¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù
¡¡Æ±Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö2026Ç¯2·î16Æü¤è¤ê¡¢¡Ø¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ø¤È¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¡¢±¿±ÄÅ¹ÊÞÌ¾¤ò¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÌ¾¤«¤é¤â¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÎÌ¾¾Î¤¬³°¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¿¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª¡Ø¤Ù¥¸ ¥Õ¥£¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù
¡¡Æ±Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö2026Ç¯2·î16Æü¤è¤ê¡¢¡Ø¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ø¤È¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¡¢±¿±ÄÅ¹ÊÞÌ¾¤ò¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÌ¾¤«¤é¤â¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÎÌ¾¾Î¤¬³°¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£