ºÇ¹â»ëÄ°Î¨40¡ó¤È35¡ó¡ÄÅÁÀâ¤Î¡ÖÄ¶ÂçÊªÉ×ÉØ¡×¤¬°ÛÎã¤Î²÷µó¡ª¤Ê¤¼º£¡¢Â·¤Ã¤Æ¡ÖÏ¢¥É¥é¼ç±é¡×¤ËÊÖ¤êºé¤±¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î¤´É×ÉØ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¸½ºß¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤éÆó¿Í¤Ïº£¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìGP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡È¿Ä®¤µ¤ó¤ÏÂç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±éÃæ¡£¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¼ç±éÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·È¿Ä®¤µ¤ó¡¦¾¾Åè¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤³¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉ¬¤º¤·¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡1997Ç¯¡Ø¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡¢1998Ç¯¡ØGTO¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È
¡¡¤Þ¤º¤ÏÉ×¡¦È¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë¡ØËèÅÙ¥´¥á¥ó¤Ê¤µ¤¡¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1995Ç¯¤Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¡¢¡Ø¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤ÆËÜ³Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ËÜºî¤Ï¹«¤Ç½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡ÈÈ¿Ä®ÇÉ¡¦ÃÝÌîÆâÇÉÏÀÁè¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¿Ä®¤µ¤óÃ±ÆÈ¼ç±é¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬1998Ç¯¤Î¡ØGTO¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤¬Á´ÏÃÊ¿¶Ñ¤Ç28.5¡ó¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï35.7¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¥á¥¬¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¸å¤Ë·ëº§¤¹¤ë¾¾Åè¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë¡Ø¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡¢1998Ç¯¤Ë¡ØGTO¡Ù¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¼ç±é¤·¤¿È¿Ä®¤µ¤ó¤Ï±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡Ø¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤ä¡ØGTO¡Ù¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½ä¤ê¤¢¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÄãÌÂ´ü¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿Å¾µ¡¤Ï2015Ç¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡ØÁêËÀ¡Ù
¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î4ÂåÌÜÁêËÀ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç7¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏGPÂÓ¼ç±é¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÁêËÀ¡ÙÂ´¶È¸å¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Ø¥°¥ì¥¤¥È¥®¥Õ¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ï¿ùÌîÍÚÎ¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥ª¥¯¥é¡ÁÌÂµÜÆþ¤ê»ö·ïÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸½ºß¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤Ë¼ç±éÃæ¡£¸«»ö¡¢¡ÈGPÂÓ¡¦¼ç±éÇÐÍ¥¡É¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡ÂåÉ½ºî¤Ï2000Ç¯¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡¢2011Ç¯¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù
¡¡°ìÊý¡¢ºÊ¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡1996Ç¯¤ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢1998Ç¯¤Î¡ØGTO¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä1999Ç¯¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØµßÌ¿ÉÂÅï24»þ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÈ×ÀÐ¤Ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê»ëÄ°Î¨40.0¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¿´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¼ç±éºî¤È½ä¤ê¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤É¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢2016Ç¯¤Î¡Ø±Ä¶ÈÉôÄ¹ µÈÎÉÆàÄÅ»Ò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°Ê¹ß¡¢Ä¹¤é¤¯Ï¢¥É¥é¼ç±é¤«¤é±ó¤Î¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¢¡¼ç¿Í¸ø¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÏÆÌò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÌò¤É¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾¾Åè¤µ¤ó¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð2021Ç¯¤Î¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØSUPER RICH¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤ÀèÇÚ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¥é¥¹¥Ü¥¹Åª¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¡£
