奈良のブランド苺がブッフェで楽しめる!JWマリオット･ホテル奈良のアフタヌーンブッフェ

JWマリオット･ホテル奈良では、奈良のブランド苺を贅沢に使用したアフタヌーンブッフェ｢ストロベリー ジュエルズ｣が開催中です。奈良県のブランド苺｢古都華｣｢奈乃華(なのか)｣｢あすかルビー｣を使用したメニューや、苺の魅力がつまった約30品のスイーツやセイボリーを心ゆくまで楽しめます。さっそく取材してきたので、紹介していきます。

奈良のブランド苺を楽しむ

今回紹介するアフタヌーンブッフェ｢ストロベリー ジュエルズ｣は、JWマリオット･ホテル奈良の1階にある｢シルクロードダイニング｣で開催中です。

スイーツからセイボリーまで苺づくしなので、贅沢なブッフェです。奈良県産のブランド苺｢古都華(ことか)｣、｢あすかルビー｣、｢奈乃華(なのか)｣など地元の苺の魅力を使用したメニューもあり、幸せな気分になります。

前菜は、｢―奈良が誇る苺 味わう赤い宝石｣。あすかルビーの｢ドーム型 葛餅｣は、和の雰囲気で華やかです。

奈乃華の｢氷華苺～液体窒素 瞬間冷凍｣は、瞬間冷凍されることで甘みをより感じます。古都華の｢フレッシュ苺｣も、甘くておいしい!

かわいい苺スイーツ

ブッフェ台には、奈良県産のブランド苺を使ったスイーツが並びます。奈良県産のブランド苺｢奈乃華(なのか)を使ったスイーツを紹介します。

(写真左上から時計回り)｢ライチとラズベリーのローズムース｣、｢苺のチーズケーキ」、｢苺とピスタチオのパリブレスト｣、｢苺とほうじ茶のブリュレ｣

奈乃華の上品な甘酸っぱさがたまりません!

奈良県産のブランド苺｢あすかルビー｣を使ったスイーツです。

(写真左上から時計回り)｢ピンクオパール どら焼き｣、｢ダコワーズと苺のバタークリームサンド｣、植村牧場の牛乳を使用した｢フレジエ｣、｢苺のチョコレートタルト｣

奈良県産のブランド苺｢古都華(ことか)｣を使ったスイーツは、芳醇な香りと甘みがお気に入りポイントです。

(写真左上から時計回り)｢苺のティラミス｣、｢苺とピスタチオのムース｣、上久保茶園の抹茶を使用した｢苺と抹茶のロールケーキ｣、植村牧場の牛乳を使用した｢苺のクッキーシュークリーム｣

(写真左上から時計回り)｢ルベライト フィナンシェ｣、｢マラヤガーネット デニッシュ｣、植村牧場の牛乳を使用した｢苺と杏仁プリン｣、｢ピンクトルマリン ブールドネージュ｣

奈良県産のブランド苺｢古都華(ことか)｣の｢スタールビー ボンボンショコラ｣は、甘酸っぱさが最高です!

春を味わう♡バターステイツ by銀のぶどうの苺サンド

目の前で仕上げてくれるライブステーション

ライブステーションもあります。クロワッサン生地を薄く伸ばして焼き上げた｢クルンジ｣に、目の前で苺チョコレート、スイートチョコレートをトッピングして、仕上げにあすかルビーの苺をのせてくれます。

サクッとして軽い食感なので、2種類ともあっという間に完食です。

いちごを使ったセイボリー

セイボリーメニューにも、苺が使われているメニューがあります。苺との相性抜群がいいメニューばかりです。

｢苺とモッツァレラのピッツァ｣は見た目もかわいいです。

｢チキングリル 苺の小悪魔風｣は、食べ応えがあります。

ストロベリーが味のアクセントの｢スパゲッティストロベリーアーリオオーリオ｣。他にも、｢ストロベリーピラフ ホワイトエッグあんかけソース｣などもありました。

冷製お料理も充実しています。

(写真左上から時計回り)｢苺とパルミジャーノのカナッペ｣、｢苺とエビのマリネ イチゴオーロラソース｣ 、｢苺とビーツのサラダ ナッツ ヨーグルトベリーソース｣、｢苺とソーセージのピンチョス｣

いかがでしたか。

ドリンクでは、スペシャルウェルカムドリンク｢ストロベリーティー｣もスイーツやセイボリーと相性が抜群です。開催期間は5月6日(水)までと長いので、是非行ってみてくださいね。

アフタヌーンブッフェ｢ストロベリー ジュエルズ｣

期間:2026月1月10日(土)～5月6日(水)の土日祝日およびGW期間

時間:15:30～17:00(90分制)

料金:大人 6,958円(税込)、小学生(6歳から12歳まで) 3,479円(税込)

取材協力/JWマリオット･ホテル奈良