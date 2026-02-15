現地14日にMLB公式が紹介したバレンタイン仕様のキャップ

賛否が巻き起こっている。MLB公式X（旧ツイッター）は14日（日本時間15日）、バレンタインデーに合わせた特別デザインのキャップを公開し、「この新作のバレンタインデーキャップをきっと気に入るはず」と投稿した。しかし、そのビジュアルを巡ってさまざまな声が寄せられている。

MLB公式の投稿では、ドジャースやヤンキースなど複数球団の“特別キャップ”が登場した。ハートマークが散りばめられたものやピンクベースなど、レギュラーキャップとは一線を画すデザインとなっている。一方で、ファンの反応は真っ二つに分かれ、コメント欄には率直な意見が相次いだ。

否定的な声としては「明らかに私がこれまでに見た中でも最悪レベルのキャップ」「全部醜い」「ぶっちゃけ気持ち悪っ」「普通のやつの方が好きだよ」など辛辣な意見が並んだ。また、「去年こんなの出てなかったろ」と疑問を投げかける投稿も見られた。

その一方で「素晴らしい」「ぶっちゃけ、いい感じだね」「全て素敵」「全部素晴らしいよ」「美しい」と好意的なコメントも多数寄せられた。「被るとしたらダントツ真ん中のATLとDETだわ」と具体的に好みを挙げる声もあり、特別アイテムは大きな反響を呼んでいる。（Full-Count編集部）