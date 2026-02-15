通勤の快適性を重視！AlbaLink「首都圏で住みたい路線アンケート調査」
AlbaLinkが、全国の男女491人を対象に「首都圏で住みたい路線」や「路線に求める条件」についてアンケート調査を実施しました。
電車移動が主となる首都圏では、どの路線の沿線に住むかが暮らしやすさや働きやすさを左右する重要なポイント。
今回の調査では、首都圏で人気の路線や、路線選びで重視される条件が明らかになりました。
AlbaLink「首都圏で住みたい路線アンケート調査」
調査期間：2025年12月1日〜2日
調査対象：全国の男女
有効回答数：491人（女性324人／男性167人）
調査方法：インターネットによる任意回答
AlbaLinkが運営する不動産投資家をサポートするメディア「不動産投資の森」が実施した調査。
首都圏で暮らす場合、沿線選びは住まい選びの重要なポイントになることから、どの路線が人気なのか、また路線に求める条件は何かを明らかにすることを目的としています。
調査結果1位「JR山手線」
1位は19.3％で「JR山手線」
JR山手線は東京都心をぐるりと一周する路線で、「新宿」「渋谷」「池袋」「東京」といった主要ターミナル駅を結んでいます。
どこへ行くにも乗り換えしやすく、移動の便利さという点で大きなメリットがある路線。
都心の主要な駅を網羅しており、どこへ行くにも便利だからです
また終電後もタクシーでの帰宅が容易で、治安も比較的安定しているエリアが多いと感じています
もともと恵比寿や目黒に住んでいて、暮らしやすかったので
実際に山手線沿線に住んでいた経験から、便利さを実感した人も多くいます。
調査結果2位「JR中央線」
2位は13.6％で「JR中央線」
中央線は東京駅から「新宿」などを経由して高尾まで伸びる路線です。
「中野」「高円寺」「吉祥寺」といった人気のエリアを通るため、沿線の雰囲気に惹かれて住みたいと答えた人も多数。
「中野」「高円寺」「阿佐ヶ谷」「吉祥寺」と、住んでみたい町がたくさんあるから
中央線は主要駅へのアクセスが良く、快速が多くて移動が便利な点に魅力を感じています
静かな住宅街も多く、生活環境として落ち着いていそうなところにも惹かれています
郊外まで延びており落ち着いた住宅地も沿線に含まれるため、「通勤・通学の利便性」と「比較的自然に近い住環境」を両立できる路線です。
調査結果3位「東急東横線」
3位は12.4％で「東急東横線」
東横線は渋谷から横浜までを結ぶ東急電鉄の路線。
都内では「代官山」「中目黒」「自由が丘」を沿線に抱えているため、おしゃれなイメージから住みたいと答えた人もいました。
雰囲気が落ち着いていて街並みも洗練されており、普段の生活がしやすいと感じるから
渋谷や代官山などおしゃれな街へのアクセスが良いからです
神奈川県内の沿線には武蔵小杉など大規模な再開発が進むエリアがあり、商店街や駅に隣接したショッピングモールなども多く、便利さから人気が高くなっています。
路線に求める条件1位「混雑が少ない」
「首都圏で住みたい路線に求める条件」として、最も多かった回答は32.8％で「混雑が少ない」
30％以上の人から回答を得ました。
通勤や通学などによる混雑が少ない
混雑は少ないほうがいいです
しかし首都圏なので強くは求めません
ぎゅうぎゅう詰めの満員電車で毎日通勤や通学していると、職場や学校に着く前に疲れてしまいます。
現実的には首都圏の主要路線はピーク時には混雑してしまいますが、少しでも負担を軽くしたいと思っている人が多いことが判明。
路線に求める条件2位「他路線も使いやすい」
2位は24.4％で「他路線も使いやすい」
複数路線が使いやすい路線だと、行動範囲が広がります。
電車遅延時など、他路線に切り替えやすい
他路線の乗り入れがある
遅延や運休などのトラブルが発生したときに別の路線が使えることは、リスクヘッジにもつながります。
複数路線を使えることは、便利さだけではなく安心感にもつながっていることがわかりました。
路線に求める条件3位「電車の本数が多い」
3位は13.8％で「電車の本数が多い」
電車の本数が多いほど、移動の自由度は増します。
電車の運行本数が多いこと
電車の本数が多く、駅での待ち時間が発生しないこと
数分おきに電車が来るなら、時刻表を見て電車の時間に合わせて駅に行く必要がありません。
一本逃してもすぐ来るという安心感も、忙しい人には大きなメリット。
ホームでの待ち時間が短ければ、暑い日や寒い日のストレスも減ります。
今回の調査では、首都圏で住みたい路線として「山手線」「中央線」など主要ターミナル駅や都心に出やすく、乗り換えにも便利な路線が多く挙がりました。
一方で路線に求める条件として挙がったのは「混雑が少ない」
主要路線に混雑軽減を求めるのは難しいと理解しながらも、やはり快適さを求めてしまう人が多いことが明らかに☆
同じ路線でも使う駅が違えば便利さや快適性は変わってくるので、使いたい路線がある場合には、複数の駅を見比べて物件を探すのもおすすめです。
AlbaLink「首都圏で住みたい路線アンケート調査」の紹介でした。
