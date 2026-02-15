ブルージェイズ岡本和真がついにキャンプ地入り　待ちわびた指揮官は“大谷誤報騒動”の悪夢を回想「前回のフライト追跡は最悪だった」

岡本はキャンプ地で守備練習も行った(C)Getty Images

日本人メジャーリーガーでは大トリのキャンプ地入りとなった。巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本和真が現地時間2月13日、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設に到着した。

【動画】ついにキャンプ地入り！球団が公開した岡本和真が施設を見学する様子

ブルージェイズの球団公式SNSが、その様子を動画で公開した。白いTシャツ姿の岡本は「カズです。よろしくお願いします。キャンプ地に着きましたので明日から頑張ります。皆さんよろしくお願いします」とファンへ向けてあいさつした。

その後は球団OBで、現在はフロント入りしている加藤豪将氏に案内され、施設内を見学する様子も紹介された。ダンイーデンのキャンプ施設は総工費1億ドル（約150億円）をかけて2021年に大改修された。メジャーでも屈指の充実度で知られている。2023年オフにはエンゼルスからフリーエージェント（FA）となった大谷翔平の獲得に乗り出し、実際に大谷が当施設に足を運んで見学もした。

岡本はビザの取得の問題でキャンプ地入りが遅れていた。「やっとここに来ることができた。ずっと待ち遠しかったので。人見知りですけど、皆さんに会うのを楽しみにしています」。新たなチームメートやスタッフらと握手して回り、言葉に実感を込めた。