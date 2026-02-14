脚のラインを変えたいなら実践。１日１セットで整う【股関節リセット】簡単ポーズ
脚のラインがすっきり見える人は、股関節の動きがなめらか。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【トリコナアーサナ】です。体幹を安定させながら股関節まわりを整えることで、脚全体のバランスが整いやすくなります。
トリコナアーサナ
（１）背筋を真っ直ぐ伸ばして立ち、両脚を肩幅より大きく広げる
（２）息を吸いながら両腕を真横に真っ直ぐに広げる
（３）息を吐きながら（２）の姿勢のまま片方に上半身を倒し、ゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
一連の流れを左右それぞれ行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「ポーズのキープ時に目線を上げ、胸をスッキリ開いた姿勢をキープすること」がポイント。ポーズのキープ時に、上半身が前に倒れてしまわないように注意しましょう。股関節の状態が整うと、立ち姿や歩き方にも自然と変化が現れます。ぜひ毎日の習慣に取り入れて、軽やかでしなやかな下半身をめざしてみてください。＜ヨガ監修：TOMOMI（インストラクター歴３年）＞
