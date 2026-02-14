スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は86.50点で7位。連覇とともにメダル獲得はならなかったが、大会前の骨折を乗り越え、魂のランを披露した。そんな最中、手袋を外した際の薬指に視聴者の熱視線が集まった。

平野は1回目のランで転倒。予選より難度を上げた技で雪面に体を打ち付けたが、すぐに立ち上がった。そして、およそ30分後に行われた2回目はきっちりと修正し、ノーミスのラン。高得点が期待されたが、86.50点にとどまった。3回目は再び転倒。それでも会場を盛り上げ、前回王者の意地は示した。得点を待つ際、手袋を外すと左手薬指にはゴールドの指輪が輝いていた。

X上では指摘の声が続々と上がった。

「平野歩夢くんの結婚指輪が熱い」

「左手薬指指輪してる！！」

「え、平野歩夢いままで結婚指輪してた？ きゅん」

「今まで予選ではしてなかったですよね！？」

平野は2024年3月に結婚を発表。第1子をもうけている。家族とともに挑んだオリンピックだった。



（THE ANSWER編集部）