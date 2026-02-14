「え、今までしてた？」平野歩夢の“薬指”にX熱視線 手袋を外すと…「熱い」「きゅん」発見され話題沸騰
スノーボード男子ハーフパイプ決勝
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は86.50点で7位。連覇とともにメダル獲得はならなかったが、大会前の骨折を乗り越え、魂のランを披露した。そんな最中、手袋を外した際の薬指に視聴者の熱視線が集まった。
平野は1回目のランで転倒。予選より難度を上げた技で雪面に体を打ち付けたが、すぐに立ち上がった。そして、およそ30分後に行われた2回目はきっちりと修正し、ノーミスのラン。高得点が期待されたが、86.50点にとどまった。3回目は再び転倒。それでも会場を盛り上げ、前回王者の意地は示した。得点を待つ際、手袋を外すと左手薬指にはゴールドの指輪が輝いていた。
X上では指摘の声が続々と上がった。
「平野歩夢くんの結婚指輪が熱い」
「左手薬指指輪してる！！」
「え、平野歩夢いままで結婚指輪してた？ きゅん」
「今まで予選ではしてなかったですよね！？」
平野は2024年3月に結婚を発表。第1子をもうけている。家族とともに挑んだオリンピックだった。
（THE ANSWER編集部）