メゾン マルジェラが新プロジェクト「MaisonMargiela/folders」を発表　社内のファイルを一般公開

「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」が、ブランドの世界観を体感できるプロジェクト「MaisonMargiela/folders」を発表した。

【画像をもっと見る】

MaisonMargiela/folders は、ブランドのアーカイヴ資料を物理とデジタルの両面から掘り下げることを目指したプロジェクト。上海でのショーに加えて、メゾン マルジェラのブランドとしてのアイデンティティを象徴するテーマに焦点を当てた展示を中国各地で開催する。

同プロジェクトは、4月1日に上海で実施する2026年秋冬コレクションのショーからスタート。ショーは、上海ファッションウィークのスペシャルゲストとして開かれる。ショーの後は、中国国内4都市で没入型の体験および展示を実施。テーマは、「アーティザナル（Artisanal）」「匿名性（Anonymity）」「タビ（Tabi）」「ビアンケット（Bianchetto）」の4項目で、事前登録は3月17日に開始する。展示・体験は入場無料。

またプロジェクトに先立って、同ブランドは、社内Dropboxフォルダを一般に公開。フォルダには、過去社内で共有された画像をはじめ、プロジェクトのタイムラインやプレスリリースなどさまざまな情報が保存されている。同プロジェクトの進行に合わせて新しいファイルを随時追加し、体験内容に関する最新情報を明らかにしていくという。

「MaisonMargiela/folders」展示

◾️「アーティザナル」：クリエイティブラボラトリーエキシビジョン

会期：2026年4月2日（木）〜6日（月）

場所：上海

◾️「匿名性」：マスクの歴史エキシビジョン

会期：2026年4月7日（火）〜12日（日）

場所：北京

◾️「タビ」：コレクターズエキシビジョン

会期：2026年4月9日（木）〜13日（月）

場所：成都

◾️「ビアンケット」：アトリエエクスペリエンス

会期：2026年4月11日（土）〜12日（日）

場所：深圳

◾️フォルダ