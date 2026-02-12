2026年7月25日（土）から9月23日（水・祝）まで、『北海道立函館美術館』にて『チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 函館』が開催されます。

『チームラボ 学ぶ！未来の遊園地』は、共同的な創造性、共創（きょうそう）をコンセプトにした教育的なプロジェクトであり、他者と共に自由に世界を創造することを楽しむ“遊園地”です。

画像：北海道テレビ放送株式会社

自分で描いた魚が泳ぎだす『世界とつながったお絵かき水族館』、テーブルの上に手や物を置くとこびとたちが反応する『こびとが住まうテーブル』など、子どもから大人まで夢中になれる複数の作品が展示されます。

詳細情報

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 函館

開催期間：2026年7月25日（土）～9月23日（水・祝）計53日間

開催時間：9:30～17:00（最終入場は16:30まで）

開催場所：北海道函館市五稜郭町37-6 北海道立函館美術館 特別展示室

休館日：月曜日（9月21日を除く）

※チケットは4月15日（水）より販売予定。

※詳細は、公式サイトをご確認ください。

※展覧会の会期や内容は、主催者の都合により中止または変更の場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

創造力と好奇心を刺激する特別な体験ができる『チームラボ 学ぶ！未来の遊園地』が函館にやってきます！

チケットは2026年4月15日（水）から販売予定なので、ぜひチェックしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 函館」北海道立函館美術館にて7月25日(土)より開催決定！ - PR TIMES

