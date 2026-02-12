この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」が「【中3で優勝】ロッキン出演の天才からの相談。地方で100人呼ぶのは、東京の8倍価値がある｜バンドマン、''25歳定年説''とは？」と題した動画を公開。



自身もロックフェスの登竜門的オーディション「RO JACK」の優勝経験を持つ平井拓郎氏が、同じく優勝者である15歳の中学生から届いた「どうすれば地元ライブハウスを満員にできるか」という真摯な悩みに答えた。



動画に寄せられた相談は、愛媛県在住で「the BLOOM」というバンドで活動する中学2年生から。彼は「RO JACK」で優勝し「COUNTDOWN JAPAN」にも出演した実力者で、「地元で跳ねないようじゃどこでやってもクソだと思っています」と、地元での成功に強いこだわりを見せている。



しかし、250人キャパのライブハウスを満員にするための具体的な方法に悩んでいるという。



この相談に対し、平井氏はまず「お客さんを捕まえる」という相談者の能動的な言葉選びを「素晴らしい」と評価。



その上で、集客の具体的な方法として「この令和の世に言うのも憚られるけどビラ配り」と、意外にもアナログな手法を推奨した。自身の経験から、対バン相手のライブ終了後に出口でビラを配ることが最も効果的だと語る。



その際、ただ渡すのではなく「RO JACKで勝った」という実績を伝え、「聞いたことありますか名前」と直接声をかけることが重要だと指摘。ビラという媒体そのものより「配っている人間に効果がある」と述べ、人間関係の構築が鍵になるとした。



さらに平井氏は、地方での活動の価値について「愛媛で100人呼べるなら、アリーナ級と対バンできる」と断言。東京の100人よりも地方の100人の方が価値が高いとし、その理由として、ツアーで地方を訪れる有名バンドが、集客力のある「地元のスター」を対バン相手として求める需要があることを挙げた。



最後に平井氏は、地元での活動を基盤にしつつ、半年に1回は東京でライブを行い、そこで得た「熱」や箔を地元に持ち帰る戦略を提案。「君は30歳まで音楽やってていいよって言われてんねん」「向こう15年音楽を続けていい資格を手にしてるのがめちゃめちゃでかい」と、若き才能に力強いエールを送った。