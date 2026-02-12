U-17日本代表メンバー発表! 初の2月開催Balcom BMW CUPに参戦へ…鹿島DF元砂晏翔仁ウデンバ、浦和MF和田武士ら選出
日本サッカー協会(JFA)は12日、2月20日から23日まで広島市内で行われる「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に参加するU-17日本代表メンバーを発表した。
2006年から開催されていた今大会は、これまで8月開催だったが、今大会から2月開催に変更。U-17日本代表、U-17タジキスタン代表、広島県高校選抜U-17、サンフレッチェ広島ユースの4チームが戦う。
U-17日本代表は2009年生まれ以降で構成されており、昨秋のU-17ワールドカップを戦ったメンバーも選出。今年からプロ入りを果たしたDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、同じくプロ入りしたMF和田武士(浦和)、怪我で同大会不参加となっていたFW北原槙(FC東京U-18)が名を連ねた。同大会にトレーニングパートナーとして帯同したDF倉橋幸暉(鹿島ユース)も入った。
また、高体連からは3人が選出。MF舘美駿(修徳高)、MF星宗介(尚志高)、FW立野京弥(昌平高)が入っている。
【スタッフ】
監督:小野信義
コーチ:山橋貴史
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:小嶺肇之
テクニカルスタッフ:引田真尋
【選手】
▽GK
大下幸誠(鹿島ユース)
木田蓮人(鹿島ノルテジュニアユース)
▽DF
元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)
エゼモクェチメヅェ海(C大阪U-18)
倉橋幸暉(鹿島ユース)
熊田佳斗(大宮)
木村風斗(川崎F U-18)
橋本凜来(FC東京U-18)
竹内悠三(名古屋U-15)
▽MF
舘美駿(修徳高)
星宗介(尚志高)
藤本祥輝(G大阪ユース)
岩土そら(鹿島ユース)
和田武士(浦和)
今村涼弥(横浜FMユース)
北原槙(FC東京)
三井寺眞(横浜FMユース)
FW
齋藤翔(横浜FCユース)
立野京弥(昌平高)
