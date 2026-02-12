　日本サッカー協会(JFA)は12日、2月20日から23日まで広島市内で行われる「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に参加するU-17日本代表メンバーを発表した。

　2006年から開催されていた今大会は、これまで8月開催だったが、今大会から2月開催に変更。U-17日本代表、U-17タジキスタン代表、広島県高校選抜U-17、サンフレッチェ広島ユースの4チームが戦う。

　U-17日本代表は2009年生まれ以降で構成されており、昨秋のU-17ワールドカップを戦ったメンバーも選出。今年からプロ入りを果たしたDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、同じくプロ入りしたMF和田武士(浦和)、怪我で同大会不参加となっていたFW北原槙(FC東京U-18)が名を連ねた。同大会にトレーニングパートナーとして帯同したDF倉橋幸暉(鹿島ユース)も入った。

　また、高体連からは3人が選出。MF舘美駿(修徳高)、MF星宗介(尚志高)、FW立野京弥(昌平高)が入っている。

【スタッフ】

監督:小野信義

コーチ:山橋貴史

GKコーチ:井出大志

フィジカルコーチ:小嶺肇之

テクニカルスタッフ:引田真尋

【選手】

▽GK

大下幸誠(鹿島ユース)

木田蓮人(鹿島ノルテジュニアユース)

▽DF

元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)

エゼモクェチメヅェ海(C大阪U-18)

倉橋幸暉(鹿島ユース)

熊田佳斗(大宮)

木村風斗(川崎F U-18)

橋本凜来(FC東京U-18)

竹内悠三(名古屋U-15)

▽MF

舘美駿(修徳高)

星宗介(尚志高)

藤本祥輝(G大阪ユース)

岩土そら(鹿島ユース)

和田武士(浦和)

今村涼弥(横浜FMユース)

北原槙(FC東京)

三井寺眞(横浜FMユース)

FW

齋藤翔(横浜FCユース)

立野京弥(昌平高)