てんちむ、彼氏との衝撃の別れを告白「手切れ金払えって…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#６を２月10日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
２月10日（火）放送の#６では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第４弾を放送。また、番組後半では沖縄を舞台に整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第２弾も。
スタジオには、YouTuber・てんちむと元タレントでクリエイターのおかもとまりがゲスト出演。整形女子たちのVTRを見届け、てんちむが過去の壮絶な恋愛エピソードを披露した。
MCからの「男性を選ぶ時に大事にしている部分は？」という問いに「やっぱり中身」と答えたてんちむは「若い時の話なんですけど...」と切り出すと「当時付き合っていた彼氏と別れる時に、『別れたいなら、手切れ金払え』って言われた」と衝撃の高額請求を告白。さらに「貯金はあったので本当に渡した」と語り、MC陣を驚愕させる。手切れ金として実際に払ったものの、のちに支払った金額に対して「めちゃめちゃ大きい」「取り返したくなった」と我に返ったてんちむは、元恋人に返済を要求。その際、元恋人からは「これからも会ってくれたらいいよ」と言われたものの、最終的には全額完済されたと振り返った。「お金が返されたら、後腐れなく終わりました」と事の顛末を語ったてんちむにMC陣は終始驚きの表情を浮かべていたが、YouTuberとして活躍してきたてんちむが「取り返したい」と思い返した高額請求は一体いくらなのか……。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
