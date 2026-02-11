Nissyこと西島隆弘、AAAを脱退 4度目の喉手術「少し長期的な治療および療養が必要」、今後についても説明
NissyことAAAの西島隆弘（39）が11日、AAAをきょうをもって脱退する。西島のスタッフが11日、公式サイトとSNSで発表した。
【画像】AAA、昨年12月の「20周年」イベントのステージ
発表で「ご報告」と書き出し、「ファンの皆さま並びに関係各位平素よりNissy(西島隆弘)を応援いただき、誠にありがとうございます」とあいさつ。
続けて「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明し、「治療に専念するため、本日をもちましてAAA を脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝え、「今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」といきさつをつづった。
「長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝申し上げます。Nissy としての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけた。
最後に「今後とも、Nissy(西島隆弘)ならびにAAA への変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と締めくくった。
西島は1986年9月30日生まれ、北海道出身。O型。ダンスボーカルグループ・AAAのメンバーとして2005年9月、AAAのシングル「BLOOD on FIRE」でデビュー。09年1月、初主演映画『愛のむきだし』で、『ベルリン映画祭』の国際批評家連盟賞とカリガリ映画賞を受賞。その他、テレビ東京系ドラマ『美味學院』、TBS系ドラマ『タンブリング』、NHK大河ドラマ『平清盛』フジテレビ系ドラマ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』などに出演。また、Nissy名義でソロアーティストとしても活動している。
【画像】AAA、昨年12月の「20周年」イベントのステージ
発表で「ご報告」と書き出し、「ファンの皆さま並びに関係各位平素よりNissy(西島隆弘)を応援いただき、誠にありがとうございます」とあいさつ。
続けて「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明し、「治療に専念するため、本日をもちましてAAA を脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝え、「今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」といきさつをつづった。
最後に「今後とも、Nissy(西島隆弘)ならびにAAA への変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と締めくくった。
西島は1986年9月30日生まれ、北海道出身。O型。ダンスボーカルグループ・AAAのメンバーとして2005年9月、AAAのシングル「BLOOD on FIRE」でデビュー。09年1月、初主演映画『愛のむきだし』で、『ベルリン映画祭』の国際批評家連盟賞とカリガリ映画賞を受賞。その他、テレビ東京系ドラマ『美味學院』、TBS系ドラマ『タンブリング』、NHK大河ドラマ『平清盛』フジテレビ系ドラマ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』などに出演。また、Nissy名義でソロアーティストとしても活動している。