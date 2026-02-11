北京五輪のカーリング女子日本代表で銀メダルを獲得した、ロコ・ソラーレ所属の吉田知那美選手（34）が2026年2月8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。藤澤五月選手（34）との2ショットを披露した。

「今日はさっちゃんと一緒に応援した日」

吉田さんはストーリーズで、「まだ開幕２日目ですが戦う人、支える人、応援する人、伝える人、いろんな人の力でオリンピックが存在するんだということ知りました」とし、藤澤五月選手との華やかな2ショットを投稿した。

また、「今日はさっちゃんと一緒に応援した日」と報告し、「少しだけ離れたところからオリンピックを俯瞰してみて、改めて、すごいところなんだと再確認できました」とつづっていた。

「あと、日本人選手のメダル速報は全然みたことなかった競技だってすごい嬉しい！！！轟け！メダル速報！！！」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、吉田選手はベージュのスカートを着用。藤沢選手は白いジャケットと白いロングスカートを着用。笑顔でポーズをとる2ショットを披露していた。