2月9日、マツコ・デラックスが情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演し、入院中であることを明かした。最近は、マツコの周囲でトラブルが続いており、体調が気遣われているようだ。

同番組の月曜コメンテーターを務めるマツコだが、この日はスタジオにおらず、電話での出演となった。

「マツコさんは首の脊髄が圧迫され、手足にしびれを感じて病院に行ったところ、医師から手術を推奨されて、急きょ手術をおこなったことを告白。復帰時期を聞かれると、『はっきり分からない。まだ手術して3日くらいしか経っていないから。術後の経過を見てもらって決まる』と、未定であることを明かしたのです。

欠席したマツコさんに代わって、同じ事務所のお笑いコンビ『エイトブリッジ』の別府ともひこさんが出演しました」（スポーツ紙記者）

復帰時期は明言しなかったが、マツコは「あなたたち、画面で見てると、番組がしょぼくれている。カッスカッスよ」とスタジオのMC陣をイジって湧かせる場面もあった。緊急入院で番組を欠席したマツコに関して、放送後のXでは

《マツコさん、大丈夫ですか？お大事にしてくださいね》

《早く良くなって退院してください》

《えーマツコさん入院したの？ 早く元気になられますように》

など、心配する声が聞かれていた。

「最近のマツコさんは、SNSで顔周りがやせたことを指摘する声があがっており、身体を気遣う声も多かったです。『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）や『マツコの知らない世界』（TBS系）、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）などのバラエティ番組でMCを務めるマツコさんですから、入院したとなれば、今後の番組収録に影響を及ぼすことも十分考えられるでしょう」（芸能記者）

1月27日には、2026年にマツコが出演する新番組『ブラックオークション〜禁断の入札〜』が、Netflixで配信されることが発表された。仕事の幅を広げる一方で、周囲では不穏なできごとが続いた。

「2025年1月の『文春オンライン』で、マツコさんやくりぃむしちゅーなどが所属していた芸能事務所『ナチュラルエイト』の女性社長が金銭トラブルを起こしたことが報じられ、退任しました。その後、7月に新たな事務所『チャッターボックス』が設立され、マツコさんをはじめとする所属タレントは同社に移籍する形になったのです。

3月には、『月曜から夜ふかし』のインタビュー映像で不適切な編集があったとされ、放送倫理・番組向上機構（BPO）で審議入りした結果、放送倫理違反があったとする意見書が公開され、SNSで大きな注目を集めました。さらに、7月に『アウト×デラックス』（フジテレビ系）などで共演し、マツコさんが気にかけていた遠野なぎこさんが亡くなるなど、ショックなことやトラブルが重なったのです」（同前）

入院したことを受けてレギュラー番組を欠席する予定はあるか、番組には現在の状況を伝えているのか、本誌「Smart FLASH」が、マツコの所属事務所に問い合わせたところ、以下の回答が寄せられた。

「レギュラー番組を務めさせて頂いております局・番組さんとは、この件でのお話をさせて頂いております。各番組のスタッフ皆様一同に、本人の身体を一番大事に考えて下さっており、回復するまではお休みをさせて頂く形でご理解を頂いております。

復帰日につきましては、本人の言葉にもありました通り、手術後まだ間もないことから、医師による経過観察を続けつつ、番組さんとも相談を重ねていきます。仕事復帰の日まで、どうか温かく見守って頂けますと幸いです」

1日でも早く、元気な姿を見せてくれることを願うばかりだ。