SNS¤ËËÛÊüÅê¹Æ¤Ç¡È½÷²¦ÍÍ¡É¤ÈÈãÈ½Ê®½Ð¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ç¡È°Û¼Á¡É¤ÊÍöÂåÉ½¤Ë½ÅÄÃOB ¤ÏÍý²ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÉáÄÌ¤È°ã¤¦¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥ê¡¼¥ë¥À¥à(C)Getty Images
¡¡¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£ÌÜ²¼³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500m¡¢1000m¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤âÊ®½Ð¡¡Íö½÷²¦¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È»ÈÍÑ¾ìÌÌ¤ò¸«¤ë
¡¡Âç½°¤Î´Ø¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤27ºÐ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È°ÛºÌ¡É¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°Á°¤È¤Ê¤ë¸½ÃÏ»þ´Ö2·î1Æü¤Ë¡¢¼«¤é¤¬½êÍ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢Æþ¤ê¡£µ¡Æâ¤Ç¤ÎÍ¥²í¤ÊÌÏÍÍ¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï500Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¶¥µ»³«»Ï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾Î»¿¤ÈÈà½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢½Ð¤ë¹º¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤¬À¤¤Î¾ï¡£¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢Êì¹ñÆâ¤Î¼±¼Ô¤«¤é¤Ï¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥À¡¼¥¯¥»¥ó»á¤Ï¡¢Æü´©»æ¡ØDe Telegraaf¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë²¯ËüÄ¹¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï½÷²¦ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Í¡£¤â¤·»ä¤¬Èà½÷¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥ë¡¼¥ë¤äÂç²ñµ¬Ìó¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Ï²¿¤«¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Âç½°¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ä¤¹¤¤SNS¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë27ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ç3ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥É¥¤¥Ä¤Î½ÅÄÃ¥¢¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊüÁ÷¶É¡ØEurosport¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Âç¤²¤µ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤à¤·¤íÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£²¿¤«¤ÈÀ¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤ë¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÈà½÷¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»ä¤¿¤Á¤ÎÉáÄÌ¤È¤Ï°ã¤¦¡£²Ú¤ä¤«¤Ê»Ò¤Í¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤ËÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤Ç¥´¥·¥Ã¥×»ï¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢µ¡Æâ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢É¹¾å¤Ç¤ÎÈà½÷¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤ÇºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥ê¥ó¥¯¤Î¾å¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ó¥¬¡¼¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬¥¹¥¿¡¼µ¤¼è¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬ÉÔÅö¤À¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î·öÁû¤ÈÀÅ¤Þ¤é¤»¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]