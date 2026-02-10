Claude Code¤ÏGitHub¤Î¸ø³«¥³¥ß¥Ã¥È¤Î4¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËËèÆü¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤Î20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß
Claude Code¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¤¬¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¤äAI»º¶È¤òÃæ¿´¤ËÄ´ºº¤äÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦SemiAnalysis¤¬ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Claude Code is the Inflection Point - SemiAnalysis
https://newsletter.semianalysis.com/p/claude-code-is-the-inflection-point
¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤¹¿ô»ú¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGitHub¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á4¡ó¤¬Claude Code¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈSemiAnalysis¤Ï¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Claude Code¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é2026Ç¯2·î»þÅÀ¤Þ¤Ç¤ÎÁý¤¨Êý¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Ð¡¢2026Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡Ö1Æü¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤Î20¡ó°Ê¾å¤¬Claude Code¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢Claude Code¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¤Î³ä¹ç¤¬»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤È¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö½ñ¤¯¡×ºî¶È¤¬¸º¤ê¡Ö³Î¤«¤á¤ë¡×ºî¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤¬¥³¡¼¥É¤òÂçÎÌ¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍ×·ï¤ò¸í²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤·Á¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ö°Õ¿Þ¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡×¡ÖÆ°ºî¤ä°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿SemiAnalysis¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤ê¹¤¤¾ðÊó¤ò°·¤¦»Å»ö¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢Ê¸¾Ï¤äÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï³«È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä´ºº¤ä»öÌ³¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¥ì¥Ý¡¼¥ÈºîÀ®¤Ê¤É¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£Claude Code¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÌÜÅª¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÅÓÃæ¤Î¼ê½ç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¿Ê¤á¤ë¡×¥¿¥¤¥×¤ÎAI¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë¤È¡¢Ã±È¯¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Î±þÅú¤è¤ê¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¯¤òÇ¤¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
SemiAnalysis¤¬¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢AI¤¬¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ä¹¤¤ºî¶È¤òÅÓÃæ¤ÇÇËÃ¾¤»¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£SemiAnalysis¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ötask horizon(¥¿¥¹¥¯¤Î·ÑÂ³»þ´Ö)¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢AI¤¬¼«Î§Åª¤ËÆ°¤±¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÇ¤¤»¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬¾®¤µ¤Ê¡ÖÊä½õ¡×¤«¤éÂç¤¤Ê¡Ö¹©Äø¡×¤Ø¹¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¤¥¿¥¹¥¯¤·¤«¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤Ê¤éÊä½õÅª¤ÊÆ»¶ñ¤È¸«¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô»þ´Ö¡Á¿ôÆüµ¬ÌÏ¤Îºî¶È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ì¤ÐAI¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë»Å»ö¤ÎÈÏ°Ï¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¤½¤Î·ÑÂ³¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·î³Û²Ý¶â¤Ç»È¤¨¤ëAI¤¬¼êºî¶È¤è¤ê¤âºî¶È»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤¬AI¤òÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿Í¤¬²èÌÌ¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿½¾Íè¤Î»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤òÈô¤Ó±Û¤·¤ÆAI¤¬À®²ÌÊª¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶ÈÌ³¤ÎÀß·×¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î²ÁÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈSemiAnalysis¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£