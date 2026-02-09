¡Ö»³ºê18Ç¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¡Ö¹ë²Ú¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸Âè99ÃÆ¡×2·î9Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡Ö»³ºê12Ç¯¡×¤ä¡ÖÇò½£12Ç¯¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ö»³ºê18Ç¯¡×
¡¡¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡Ê¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¡Ö¹ë²Ú¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸Âè99ÃÆ¡×¤ÎÈÎÇä¤ò2·î9Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1¸ý3,980±ß¡ÊÁ÷ÎÁ990±ßÊÌÅÓÍ×¡Ë¡£
¡¡¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1¸ý¤Ë¤Ä¤1ËÜ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆÏ¤¯ÃêÁª·¿¤ÎÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡£Âè99ÃÆ¤Ë¤Ï¡Ö»³ºê18Ç¯¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ö»³ºê12Ç¯¡×¤ä¡ÖÇò½£12Ç¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æþ¼êº¤Æñ¤ÊÌÃÊÁ¤¬466¸ý¸ÂÄê¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³ºê12Ç¯¡×¤È¡ÖÇò½£12Ç¯¡×
¡Ö¹ë²Ú¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸Âè99ÃÆ¡×
²Á³Ê¡§1¸ý3,980±ß¡ÜÁ÷ÎÁ990±ß
ÈÎÇä¸ý¿ô¡§466¸ý¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2·î9Æü
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦¡ÎÄ¶ÂçµÈ¡ß1¡Ï»³ºê18Ç¯
¡¦¡ÎÂçÂçµÈ¡ß2¡Ï»³ºê12Ç¯
¡¦¡ÎÂçµÈ¡ß2¡ÏÇò½£12Ç¯
¡¦¡ÎÃæµÈ¡ß4¡Ï»³ºê
¡¦¡Î´îµÈ¡ß3¡Ï¶Á JAPANESE HARMONY
¡¦¡ÎÊ¡µÈ¡ß3¡Ï¥¤¥Á¥íー¥º¥â¥ë¥È¡õ¥°¥ìー¥ó ¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡¦¡ÎÎÐµÈ¡ß3¡Ï¥¤¥Á¥íー¥º¥â¥ë¥È¡õ¥°¥ìー¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡¦¡Î¹¬µÈ¡ß10¡Ï¥µ¥ó¥È¥êー¥¦¥¤¥¹¥ー ÃÎÂ¿
¡¦¡ÎÊõµÈ¡ß50¡Ï¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥¤¥¹¥ー ¢å¡Ê¥ëー¥È¡Ë
¡¦¡Î±É¡ß163¡Ï¥é¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥¤¥¹¥ー ¤Ï¤Ê¤°¤ê
¡¦¡ÎµÈ¡ß225¡Ï¥°¥ìー¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー Ì¦Çµ²â
¢¨Á´466¸ý¸ÂÄê
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Á´¤Æ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤¿¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤Ë¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ëºß¸Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÎÉ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê
¢¢¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡ËÜÅ¹
¢¢¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡AmazonÅ¹
¢¢¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
¢¢µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
¢¢µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡¥ä¥ÕーÅ¹