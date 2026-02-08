もらったらうれしい「福島県のお土産」ランキング！ 2位「喜多方ラーメン」を抑えた1位は？【2026年調査】
家族や友人、職場への手土産など、贈る相手を想うほど悩みがちなお土産選び。全国各地には、味のよさはもちろん、洗練されたパッケージや話題性で心をつかむ名産品が数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本でトップ10に入るご当地ラーメンだから」（40代男性／神奈川県）、「家にあれば助かるし名物で美味しい」（40代男性／奈良県）、「何杯でも食べたくなる飽きないラーメン最高です」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「やさしい味で食べやすく、気負わず受け取れる点がうれしいからです」（30代女性／愛知県）、「定番のお土産だが、本当においしい。老若男女問わず、誰でも好きな味だと思う」（50代女性／神奈川県）、「お茶にもコーヒーにもよく合うおいしさだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：喜多方ラーメン黄箱2食入（河京）／58票2位は河京の「喜多方ラーメン黄箱2食入」でした。独自の配合で練り込み熟成させた麺は、モチモチとした食感とつるっとした喉ごしが特徴です。コクがありつつも、すっきりとした味わいのしょうゆスープは麺との相性も抜群で、本場の味を家庭で手軽に楽しめます。
1位：ままどおる（三万石）／71票1位に輝いたのは、三万石の「ままどおる」でした。1967年の発売以来、50年以上愛され続けている福島の定番土産です。バターをふんだんに使ったしっとりとした生地で、ミルク味の餡を包み込んだ優しい甘さが特徴。世代を超えて親しまれる、まさに「笑顔いっぱいのママの味」を体現した逸品です。
