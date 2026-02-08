この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【最新版】主要ポイントサイト徹底比較：ハピタス vs モッピー vs ポイントインカム 結局どれ？【PR】」と題した動画を公開。人気のポイントサイト「モッピー」「ポイントインカム」「ハピタス」の3サイトを比較し、どのサイトが最もおすすめかを解説している。



動画の前提として、アンケート回答やクリックなどで地道に貯める「コツコツ系」のポイ活ではなく、クレジットカード発行や銀行口座開設など、少ない時間でより多くのポイントを獲得できる、時間単価の高い「稼ぐ」ことを目的としたポイ活に焦点を当てている。その上で、「広告単価の高さ」「ポイントを等価以上で交換できるか」「ポイント交換のしやすさ」「ランク制度の充実」「案件否認時の問い合わせ対応」という5つの重要項目で各サイトを評価した。



比較の結果、最もおすすめのサイトとして「モッピー」を挙げた。その理由として、多くの広告案件で単価が最も高いこと、ポイント交換の上限がなく端数も残さず交換できる利便性、そしてJALマイルに実質80%という破格のレートで交換できる点を高く評価している。



次点として推奨するのが「ポイントインカム」である。特筆すべきはランク制度の充実度で、一度達成したランクが降格しない仕様や、定率・定額広告の双方にボーナスポイントが付与される点が魅力だとした。長期間利用することで、その恩恵を最大限に受けられるサイトだと説明している。



ハピタスについては、広告単価も十分に高く、貯めたポイントを直接現金に手数料無料で交換できる点を評価した。



結論として、動画では「少ない時間で稼ぐ」という観点から、広告単価とポイント交換の利便性に優れた「モッピー」を総合的に最もおすすめのサイトとした。一方で、ランク制度の恩恵を重視するならば「ポイントインカム」も非常に優れた選択肢であるとまとめている。