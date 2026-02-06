バレンタインデーだからこそ、今年は背伸びして【京王プラザホテル】のチョコレートで大人の個性を楽しむ
新宿副都心にある【京王プラザホテル】では、ショコラティエがひとつひとつ手作りしたシックで大人な雰囲気のチョコレートを2026年3月14日（土）まで限定販売中。バラをモチーフにした「ローズ ショコラ」や、「ショコラティエ スペシャル2026【ノンアルコール】」、子供でも楽しめる【スティックショコラ】など全７種が登場しています。今回はその中から「ショコラティエ スペシャル2026」６個入を紹介します。
｜６種類のチョコレートが奏でる個性の共演
バレンタイン＆ホワイトデーのスイーツは、ホテル２階にあるフードブティック＜ポピンズ＞とオンラインショップで販売中。「ショコラティエ スペシャル2026」の内容は、ハイカカオ/ラムレーズン/マカダミアナッツ/ハニージンジャー/ピスタチオ/グロゼイユの６種類。ラムレーズンとグロゼイユはアルコールを使った大人の味を楽しめます。
▲「ショコラティエ スペシャル2026」6個入 ￥2,600（税込）
マカダミアナッツの白いフレーバーはバニラ味。小さく砕いたマカダミアナッツも使っていて、カリッとした食感とナッツの風味を楽しめます。自家製ラムレーズンの入った一品は、香り高い芳醇なラム酒の味と香りが口の中に広がりました。
▲マカダミアナッツ（手前）とラムレーズン
ピスタチオをたっぷり練り込んだガナッシュは、まろやかなピスタチオのコクと甘味が際立つ一品。カカオ70％のハイカカオは、心地よい苦味やローストしたカカオの風味が余韻に残るビターチョコレートです。
▲ピスタチオ（左）とハイカカオ
グロゼイユ（赤すぐり）をまとわせた果実の風味に、フランボワーズリキュールの甘酸っぱさも印象的。ハニージンジャーは、蜂蜜の奥深い甘味にジンジャーのスパイシーな後味がほのかに残りました。
▲グロゼイユ（左）とハニージンジャー
一粒一粒に個性を込めた【京王プラザホテル】のバレンタインチョコレート「ショコラティエ スペシャル2026」。どの味も大切に味わってみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：京王プラザホテル https://www.keioplaza-shop.com/＞