「モバイルICOCAへのチャージで最大3%還元」J-WESTカードは“関西以外”でもお得なカードだった

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【ICOCAユーザー必見！】J-WESTカードの全券種・エクスプレス予約・ポイント還元など徹底解説！」と題した動画を公開。JR西日本が発行する「J-WESTカード」について、その特徴やお得な使い方を深掘りした。



動画では、J-WESTカードの大きな特徴として3つのポイントが挙げられている。1つ目は、交通系IC「モバイルICOCA」へのチャージや定期券購入で高い還元率を実現できる点だ。一般カードで最大1.5%、ゴールドカードなら最大3%のWESTERポイントが貯まる。これはJR東日本のビューカードによるSuicaチャージの還元率1.5%を上回るもので、ゴールドカードの優位性が際立つ。



2つ目の特徴は、2025年5月にサービス開始予定のスマホ決済サービス「WESMO!」へのチャージでも、モバイルICOCAと同様に最大3%の高還元が受けられることである。WESMO!は「SMART CODE」に対応しており、全国約160万箇所以上のコンビニやドラッグストアなどで利用できるため、日常の買い物でもポイントを効率的に貯められる。



3つ目の特徴は、JR西日本が管轄する新幹線や特急列車に割引価格で乗車できる点だ。ネット予約サービス「e5489」や「スマートEX」を利用することで、最大5.5%のポイント還元が受けられる。



これらの特徴から、動画では「J-WESTカードは関西圏の人しかお得にならないと思われがちだが、実は全国で使えるお得なカード」だと解説されている。交通系ICのICOCAは全国相互利用サービスに対応しており、首都圏などでも利用できる。そのため、モバイルICOCAへのチャージで得た高還元の恩恵は、全国どこに住んでいても受けられるのだ。



J-WESTカードは、新幹線や特急の利用者だけでなく、日常的に交通系ICやスマホ決済を使う人にとって、居住地を問わず大きなメリットを提供する一枚と言えるだろう。