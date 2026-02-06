ロシア軍参謀本部情報総局（GRU）のアレクセーエフ副長官/Russian Defence Ministry/Reuters

（CNN）ロシア軍参謀本部情報総局（GRU）のアレクセーエフ副長官（64）が6日、首都モスクワで銃撃され重傷を負ったことが分かった。複数の当局者が明らかにした。軍高官を狙った一連の襲撃で最新の事例となる。

ロシア連邦捜査委員会の報道官は6日の声明で、身元不明の襲撃犯がモスクワの幹線道路に面した集合住宅で数回発砲し、逃走したと明らかにした。

連邦捜査委員会は、捜査官が現場で対応に当たっていると説明。国防当局高官を狙った殺人未遂事件との見方を示し、刑事捜査を開始したことを明らかにした。

連邦捜査委員会の声明によると、アレクセーエフ氏は地元の病院に搬送された。ロシア国営メディアによれば、現在は集中治療室に入っており、深刻な容体だという。

米議会調査局（CRS）がまとめた2025年の報告書によると、アレクセーエフ氏（64）はGRUの幹部を務める人物。米国から制裁対象に指定されている。

ロシアが22年にウクライナ全面侵攻を開始して以降、モスクワでは爆発物や銃による有力者の殺害が相次いでおり、ウクライナ治安機関の関与が指摘されてきた。