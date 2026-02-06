サーティワン アイスクリーム×Wpc.初コラボ♡甘くて涼しい日傘が登場

暑い夏をもっと楽しく、もっと可愛くしてくれる話題のコラボが実現しました。サーティワン アイスクリームとWpc.という“夏の人気者”同士がタッグを組み、見た目も機能性も妥協しない日傘とビニール傘が登場。持つだけで気分が上がるデザインと、しっかり頼れる性能で、今年の夏のお出かけが待ち遠しくなりそうです♡

フレーバーが主役の遊び心デザイン



折りたたみ日傘「遮光プレイフルアイスクリームミニ」は、傘の丸い持ち手を人気フレーバーで表現した唯一無二のデザイン。

ジャモカアーモンドファッジ、ラブポーションサーティワン、ポッピングシャワー、コットンキャンディの4種が揃い、傘本体には同じフレーバーのワンポイント刺繍入り。

ピンクのスプーンチャームもアクセントになっています。価格は4,730円（税込）、親骨47cm、カラーはベージュ、ピンク、ミント、ラベンダーです。

大人可愛い総柄と高機能性



「遮光アイスクリームパターンミニ」は、フレーバーを総柄でプリントした折りたたみ日傘。ベージュ、ミント、チャコールの3色展開で、生地色とフレーバー配色がリンクした洗練デザインが魅力です。

存在感のあるリボン付きケースもポイント。

価格は4,620円（税込）、親骨49cm。どちらの日傘もUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*で、遮熱効果とはっ水加工を備えた晴雨兼用仕様です。

雨の日も楽しいビニール傘



ビニール傘「アイスクリームパターンアンブレラ」は、人気フレーバーを傘全体に散りばめたカラフルな一本。ブルーとピンクの2色展開で、それぞれ7種のフレーバーをプリントしています。

なみなみパイピングが可愛らしさを引き立て、ジャンプ式で使いやすさも◎。価格は3,410円（税込）、親骨61cmです。

※Wpc.の日傘はUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*生地を使用

*JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100％の測定値が出た生地をUVカット率100％生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。また、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分もこの限りではございません。

甘くて涼しい夏のお供に



サーティワン アイスクリームとWpc.のコラボ傘は、見た目の可愛さだけでなく、夏の日差しや突然の雨にも対応できる実力派。

お気に入りのフレーバーを選ぶ楽しさもあり、毎日の外出がちょっと特別に感じられます。甘くて涼しい気分を連れて、この夏を思いきり楽しんでみてはいかがでしょうか♪