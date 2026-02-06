炊飯器に材料を入れるだけ！「焼肉のタレ」で味が決まる、悪魔的ペッパーランチの作り方
「栄養士の炊飯器レシピ」を発信するゆたれぴ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「焼肉飯」のレシピを公開。炊飯器に材料を入れてスイッチを押すだけで、まるで人気店のペッパーランチのような味わいが楽しめる炊き込みご飯の作り方を紹介した。
ゆたれぴ氏が紹介したレシピの最大の特徴は、火を使わずに調理が完結する手軽さにある。味付けの決め手は家庭にも常備されていることが多い「焼肉のタレ」であり、これ一つで味が決まるため、料理が苦手な人でも失敗なく作れるという。
具体的な手順は非常にシンプルである。まず、炊飯釜に研いだお米2合と焼肉のタレ大さじ5を入れ、2合の目盛りまで水を注いで軽く混ぜ合わせる。次に、牛肉200gとコーン缶1缶（汁ごと）を米の上に広げるように乗せ、あとは通常通り炊飯するだけだ。ゆたれぴ氏は、具材は混ぜ込まずに米の上に乗せて炊くのがポイントだと示した。
炊き上がったら、バター1個と刻んだ小ねぎを加え、仕上げに塩とブラックペッパーを振りかける。バターのコクとブラックペッパーのスパイシーな風味が、焼肉のタレが染み込んだご飯と絶妙にマッチし、食欲をそそる本格的な味わいを生み出すという。全体をよく混ぜ合わせれば、熱々の「焼肉飯」が完成する。
調理の手間を極限まで省きながらも、満足感の高い一品が作れるこのレシピ。忙しい日の夕食や、手軽に済ませたいランチにも最適だ。試してみてはいかがだろうか。
