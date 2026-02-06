2026年2月1日、DIY系YouTuberのとっことんDIYが自身のYouTubeチャンネルを更新。二重窓のDIYについて紹介した。

今回使う材料は、マスキングテープ、強力両面テープ、レール、プラスチックダンボール、プラスチック用ノコギリ、ツヤ消しだ。まずは、窓の鍵の幅を開けて、窓枠にマスキングテープを貼っていく。次は、マスキングテープの上から両面テープを貼っていく。そして、テープを貼ったところに、レールをつけていく。レールは、プラスチックダンボールが外れないように2本とも爪の長いものを使用する。

次は、窓のサイズに合わせてプラスチックダンボールをカットしていく。そして、カットしたプラスチックダンボールに薄めにツヤ消しを吹きかけていく。乾燥を挟んで3回繰り返し吹きかけ、完成だ。

北側に設置するならこれで十分だが、南側に設置する場合は、パーツクリーナーで汚れや油分を落としたあと、ヤスリで表面を削り、ツヤ消しを塗るとさらに長持ちするのではないかと紹介した。この過程を加えることによって、北側に設置するのであれば約10年、南側に設置するのであれば3～5年持つのではないかと語った。この方法は視聴者のコメントから学んだようで、今後も役立つ情報を発信していくと伝え、動画を締め括った。

（文＝向原康太）