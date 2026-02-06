【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下 京香】ミラノ・コルティナ五輪の開幕（７日未明）に先だって、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）男子予選が行われた。木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝は計１７３・２５点で３位通過した。荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が計１７８・５０点をマークし、４位の２２年北京五輪王者・蘇翊鳴（そ・よくめい）＝中国＝を抑えて、１位通過した。日本勢は４人全員が決勝進出。１９７２年札幌五輪のジャンプ男子「日の丸飛行隊」以来の表彰台独占も現実味を帯びてきた。決勝は７日（日本時間８日未明）に行われる。

憧れの舞台で、木村が大観衆を沸かせた。１本目に５回転技で流れを作って迎えた３本目。練習を重ねてきた難度の高い逆スタンスの背中側に回す５回転半技を成功させた。他国の観客からも「フォ〜！」と歓声が上がる完成度で、９１・５０点をマーク。荻原に次ぐ全体３位で決勝に進み「五輪の場に立ったんだな！ やってきたことを発揮できていることが本当にうれしい」と興奮気味に振り返った。

小学生の時、スロープスタイル（ＳＳ）が実施種目入りした１４年ソチ五輪の角野友基らを見て「僕もこうなりたい」と憧れて本格的に競技を始めた。１月２９日の五輪会場入り後も「まだ実感がない」と淡々としていたが、予選は後方の建物の２階までびっしりと観客が入り「人の多さ、メディアも多くいる。１本目を終えて、本当に五輪の場に立っているんだと思った」と気合が入り、「Ｗ杯と同じぐらいの緊張感でやれた」と胸を張った。

予選は５回転技２方向をそろえれば、確実に突破できると踏んでいたが、３本目はあえて難度の高い逆スタンスの５回転半技に挑戦。決勝で同種目の日本勢初となるメダルを争う上でカギを握る技だと想定し、「ここでやれたのは次につながる」と手応えを得た。

２４年の右足首の脛腓靱帯（けいひじんたい）損傷から完全復活し、五輪に向けて横６回転の大技も準備してきた。決勝での初披露も視野に入れ「最低でも５回転半の２方向、金メダルを取るには６回転が絶対に必須。（６回転は）かみ合えば、簡単にできる台だと思う」と木村。機動戦士ガンダムＳＥＥＤの主人公が名前の由来の「きら」が、主役を演じきる。（宮下 京香）

◆木村 葵来（きむら・きら）

▽生まれとサイズ ２００４年６月３０日、岡山市生まれ。２１歳。身長１６６センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳でスノーボードを始め、１４年ソチ五輪を見たことを機に中学１年でＳＳとＢＡを開始。中学２年でプロ資格を取得。５歳から中学までは体操競技にも励む。２３年１月に初出場したＢＡのＷ杯で３位。２３〜２４年季はＢＡで種目別制覇。２４年全日本選手権ＳＳで初制覇。岡山・倉敷翠松高―中京大。

▽家族構成 両親と今季Ｗ杯ＳＳで２位に入った弟・悠斗（１７）。

▽趣味 メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースファン。推しは大谷翔平投手で、遠征中も配信で試合を観戦。大谷が睡眠を大切にしている記事を読めば、「僕も８時間以上は寝よう」と意識するほど。

◆１９７２年札幌五輪の日の丸飛行隊 スキーのジャンプ７０メートル級（現在の男子個人ノーマルヒル）で笠谷幸生が冬季五輪で日本勢初の金メダル、金野昭次が銀、青地清二が銅を獲得し、表彰台を独占。「日の丸飛行隊」と名付けられ、その後もジャンプ日本代表の愛称として定着した。札幌大会はアジアで初めての冬季五輪として２月３〜１３日に開催され、日本勢は９０選手が参加。