レゴジャパンは、サッカーの国際大会「FIFA World Cup 2026」とコラボレーションしたレゴセット「レゴエディション FIFAワールドカップ 公式トロフィー」を2026年3月1日に発売。それに先だち、「レゴ公式オンラインストア」などで予約受付を行っている。

高さ約36センチの1/1スケールで精巧に再現

サッカー界における最高峰の名誉「FIFA World Cupオフィシャルトロフィー」を、高さ約36センチの1/1スケールで精巧に再現した。大会を象徴するトロフィーを組み立て、完成後には飾って楽しめる。

全2842個のレゴブロックで構成され、上部の球体部分のスリップを引き出すと、隠れたシーンが現れる仕様だという。内部には、26年大会のロゴマークのほか、ミニサイズの「FIFA World Cupトロフィー」を掲げたミニフィギュアが収納されている。

台座部分には、74年以降の歴代優勝国が刻まれたプレートをあしらい、同大会の歴史をたどれる。

ドラムラッカー加工のレゴブロックと、モールド成形のゴールドパーツ2種類を含み、これほど多くのゴールドカラーのブロックを採用しているのは本製品が初とのことだ。

価格は2万6980円（税込）。