【ジョナサン】ハーゲンダッツアイス3個使用の贅沢パフェは期間限定！″背徳パンケーキ″も美味しそう

ジョナサンは、2026年2月5日から4月15日までの期間、人気のハーゲンダッツを使用した「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェアを開催しています。

パフェは高さ30cm超！

人気のハーゲンダッツを使った「いちご×チョコスイーツ」が登場しました。贅沢なパフェや初登場のパンケーキなど、スイーツ好き大注目のラインアップです。

・ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX（デラックス）

濃厚なハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームを贅沢に3個使用しています。甘酸っぱいいちごが何層にも重なった、高さ30cm超のスペシャルなパフェです。食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめます。

価格は1759円。

・ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ

パフェを構成しているのは、ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム、クラシックショコラ、フレッシュいちご、ミックスベリー、いちごゼリー、カスタードクリーム、スポンジケーキ、アロエなど。異なる甘味と酸味が次々に押し寄せてきます。見た目もかわいく仕上がっています。

価格は1209円です。

・ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー

甘い自家製プリンと濃厚なチョコがよく合います。

価格は879円。

・ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ

ふんわりとした熱々のパンケーキの上には、ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームと、たっぷりの削りバターが溶け合います。

価格は989円です。

・ハーゲンダッツといちごとチョコのミルフィーユ（879円）

・ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ（659円）

・ハーゲンダッツ・ノセテミターノ（659円）

クーポンでドリンクバーが109円に！

また、2月5日から15日までの期間限定で、対象スイーツを注文すると、ドリンクバーが109円になるクーポンが、公式アプリで配信中です。

そのほか、詳しくは特設サイトで確認できます。

販売期間は予定で、予告なく終了する場合があります。10時30分までのモーニング時間帯は除きます。一部店舗では販売していない場合や、価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

