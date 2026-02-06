【ジョナサン】ハーゲンダッツアイス3個使用の贅沢パフェは期間限定！″背徳パンケーキ″も美味しそう
ジョナサンは、2026年2月5日から4月15日までの期間、人気のハーゲンダッツを使用した「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェアを開催しています。
パフェは高さ30cm超！
人気のハーゲンダッツを使った「いちご×チョコスイーツ」が登場しました。贅沢なパフェや初登場のパンケーキなど、スイーツ好き大注目のラインアップです。
・ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX（デラックス）
濃厚なハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームを贅沢に3個使用しています。甘酸っぱいいちごが何層にも重なった、高さ30cm超のスペシャルなパフェです。食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめます。
価格は1759円。
・ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ
パフェを構成しているのは、ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム、クラシックショコラ、フレッシュいちご、ミックスベリー、いちごゼリー、カスタードクリーム、スポンジケーキ、アロエなど。異なる甘味と酸味が次々に押し寄せてきます。見た目もかわいく仕上がっています。
価格は1209円です。
・ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー
甘い自家製プリンと濃厚なチョコがよく合います。
価格は879円。
・ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ
ふんわりとした熱々のパンケーキの上には、ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームと、たっぷりの削りバターが溶け合います。
価格は989円です。
・ハーゲンダッツといちごとチョコのミルフィーユ（879円）
・ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ（659円）
・ハーゲンダッツ・ノセテミターノ（659円）
クーポンでドリンクバーが109円に！
また、2月5日から15日までの期間限定で、対象スイーツを注文すると、ドリンクバーが109円になるクーポンが、公式アプリで配信中です。
そのほか、詳しくは特設サイトで確認できます。
販売期間は予定で、予告なく終了する場合があります。10時30分までのモーニング時間帯は除きます。一部店舗では販売していない場合や、価格が異なる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部