「いいか…絶対後ろ見るなよ」暗い山道で遭遇した奇怪な存在がずっとついてくる!?リアルな怖い話にゾワッ…！【作者に聞く】
1人暮らしをしていると「誰かに見られている気がする」「人の気配を感じる」という経験はないだろうか？例えばシャワーを浴びている時など見えない分、何となく感じる気配に“ゾッ“としてしまう…そんな実話のようなマルオ (@f90c89d79366434)さんの「怖い話を聞かせてください」を紹介しよう。
X(旧Twitter)で怖い話を投稿しているマルオさん。本作「怖い話を聞かせてください」は、短編集として成立したホラー漫画だが、読み進めていくと「ここで繋がっていくのか！」と話が交差し、続きが気になる作品だ。そこでマルオさんに本作の制作秘話について伺った。
本作「怖い話を聞かせてください」の作者であるマルオさんは実は、人一倍怖がりでお化け屋敷やホラーゲームも大の苦手。そして当然ながら霊感というものもまったくないのだそうで「恐怖映画も耳をふさぎながら観るくらいですが、なぜかホラーが好きで描いてます」と制作の裏話を教えてくれた。しかし、取材時でも本作とは別の短編ホラーを制作中とのことで、「いずれは長編ホラーにも挑戦したいなと考えています」とおよそホラーが苦手とは思えないような意気込みも語る。
「やはり、自分が怖いと思った出来事が元になることが多いです」とホラーネタの出どころについて話すマルオさんは、実際に人から聞いた怖い話や、ホラー作品を鑑賞してゾクッとしたときに「漫画になったらどんな話になるのだろう」という想像をよくするのだという。また、映画「パルプ・フィクション」におけるストーリー展開に思い入れがあり、「1つの話だけで終わらずに、ほかの話と繋がりがあると想像する余地があっておもしろいかなぁと思い、今回挑戦してみました」と制作に込めた思いを語る。
リアルで怖い体験談を集める漫画家・東さんをキーマンに展開するストーリー。どんどんと連鎖していく奇妙奇怪な出来事を描いた本作には、読者から「過去のを辿ったら…まさかここまで続いてたとは」「東先生何をしたんだ」というコメントが寄せられた。
"ただ怖い"だけでは終わらないホラー作品を、ぜひ一度読んでみてはいかが？
取材協力：マルオ (@f90c89d79366434)
