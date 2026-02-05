YouTubeチャンネル「meow meow」では、2匹の子猫たちがくつろぐ様子が配信され、動画のコメント欄には「毎日でも見ていられる」「人間みたいな表情がおもしろい」との声が続出しました。

【画像5枚】「中に人が入ってる！？」これが“言い訳する猫”です！（6枚）

「あ、見てた？」 ごまかすような姿に爆笑

注目を集めたのは「目覚めた後のかわいい子猫の面白い反応」という動画。玄関マットの上で寄り添う2匹の子猫のシーンから始まります。1匹はまだ夢の中ですが、もう1匹は投稿主さんが近づいても動じることなく、「あ、来たのニャ〜」というように大あくび。安心しきった様子が伝わってきます。

次のシーンでは眠っていた子猫がゆっくり目を開けてカメラに気が付きます。数秒フリーズしますが、慌てて座り直す様子はまるで「べ、別に寝てなかったのニャ」と取り繕っているかのよう。小さな体でクールに見せようとしている姿がなんとも愛らしいです。

一方でもう1匹の子猫は完全にリラックスモード。伸びをしたり、投稿主さんの前で転がって「かまってほしいニャ」とおなかを見せたり、自分のしっぽにじゃれたりと、子猫らしい無邪気さ全開です。カメラに興味津々な様子は、「かわいく撮ってニャ？」と主張しているようにも見えますね。

その後投稿主さんがエサを用意すると、子猫たちは「待ってたニャ〜！」と食事スイッチオン。仲良く並んで夢中で食べる子猫たちでした。

動画を見た視聴者からは、「なんて社交的な子猫なんだろう」「我が家に連れて帰りたい！」などのコメントが寄せられていました。子猫たちの無邪気な姿を、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてくださいね。