うな重は660円引き！とんでんの3日間限定「周年祭」はお得な企画がいっぱい！特別メニューもあるよ。《6日〜8日》

「北海道生まれ和食処とんでん」は、関東の一部店舗で2026年2月6日から8日まで3日間限定で「周年祭」を開催します。

関東27店舗で開催

とんでんの周年祭は、各関東店舗のオープン日に合わせて、年3回（各拠点につき年1回）に分けて開催しています。今年度最後となる今回の周年祭は、計27店舗が対象です。

周年祭期間だけ発売する新メニューや、人気のうな重やデザートがお得に味わえるほか、2000円分の食事券が当たるwebアンケート、アプリ提示でポイントプレゼントなど、お得な企画が多数用意されています。

周年祭対象店舗は以下の通りです。

＜東京都＞江北店／下石神井店／八王子散田店／立川栄町店

＜神奈川県＞長津田みなみ台店／大和店

＜千葉県＞園生店／東寺山店／若松店／勝田台店／成田店／マルエツ東習志野店／茂原店／木更津店／本八幡店／野田店／馬橋店

＜埼玉県＞東川口店／戸田新曽店／川越熊野店／鶴ヶ島店／新座店／浦和四谷店／桶川末広店／岩槻店／春日部増富店／熊谷店

・特別販売メニュー「えびマヨ巻北海道そば」

毎月5のつく日に持ち帰り限定で販売しているえびマヨ巻が、3日間限定で店内で楽しめます。店内で揚げたえび天とマヨネーズ、サニーレタスを巻いたえびマヨ巻と、北海道産そば粉を使用した風味豊かでのど越しが滑らかなそば、茶わんむし、みそ汁がセットになったメニューです。

価格は1529円。

・特別販売メニュー「ミニ丼まんぷく膳」

ミニねぎとろ丼、サクサクの天ぷらに特製タレをかけたミニ天丼、コシのあるうどん、茶わんむし、小鉢、漬物、みそ汁の計7品をセットで提供。いろんな料理をちょっとずつ楽しみたい人にオススメのメニューです。価格は1562円。

・特別価格メニュー「うな重」

ふっくら香ばしく焼き上げた肉厚のうなぎを、美味しさを引き立てる特製タレに漬けています。炊き立てのごはんの上にのせたとんでん自慢のうな重を、特別価格で提供。漬物とみそ汁がつきます。

通常価格は3179円ですが、3日間限定で2519円です（660円お得）。

・特別価格メニュー「懐かしの昭和プリン」

採れたての卵をたっぷり使った濃厚で固めの食感が昔懐かしいプリン。ちょこんとのった生クリームと真っ赤なチェリーが、レトロでかわいらしい人気メニューです。

通常価格572円のところ、429円に（143円お得）。

・特別価格メニュー「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」

一部店舗で販売中の「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」を特別価格で販売。しかも通常は販売していない店舗でも特別に販売します。北海道産の柔らかな豚肉を、とんでんこだわりの甘ダレに漬け込みました。自宅でも気軽にとんでんの味が食べられます。

一部店舗通常価格842円のところ、626円に（216円お得）。

・とんでんで使える食事券2000円分が当たるwebアンケート実施

周年祭期間中、とんでんで食事をすると参加できるwebアンケートを実施。店内の周年祭限定メニューにある二次元コードから、スマホで参加できます。1〜3分のかんたんなアンケートに回答するだけ。抽選で10人に2000円分の食事券が当たります。

・アプリ提示で「20エッグ」をプレゼント

周年祭期間中、会計時にとんでん公式アプリを提示すると、アプリ独自ポイント"エッグ"を、20エッグプレゼント。"エッグ"を貯めると、クーポンやプレゼントなどの特典と交換できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部